A Prefeitura de Jeriquara publicou o edital do processo seletivo nº 01/2025, que prevê o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para diferentes cargos do quadro municipal. As oportunidades contemplam funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, atendendo áreas como educação, saúde, assistência social e serviços públicos.
As inscrições estão abertas e seguem até 19 de janeiro de 2026. Devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Avança SP. Os interessados também podem acessar o edital completo, com informações sobre cargos, requisitos, carga horária, salários, etapas e prazos do processo seletivo.
Segundo a prefeita de Jeriquara, Elaine Pinheiro (MDB), o processo seletivo é essencial para assegurar o bom funcionamento dos serviços municipais. “Esse processo permite que o município mantenha equipes completas e preparadas para atender a comunidade, especialmente em áreas essenciais como educação, saúde e assistência social”, destacou.
Vagas previstas no edital
O edital prevê vagas e cadastro de reserva para os seguintes cargos:
Nível Fundamental
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Merendeira
- Motorista
- Motorista (Educação)
- Operador de Máquinas
Nível Médio
- Agente de Organização Escolar
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)
- Inspetor de Alunos
- Monitor Escolar
Nível Técnico
-
Técnico de Enfermagem
Nível Superior
- Assistente Social
- Cirurgião Dentista
- Coordenador de Educação Infantil
- Coordenador Educacional Pedagógico
- Educador de Educação Infantil
- Enfermeiro Padrão
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo(a)
- Nutricionista
- Orientador Educacional
- Psicólogo
- Psicopedagogo
- Professor de Arte
- Professor de Ciências – Ensino Fundamental II
- Professor de Educação Básica I – Substituto
- Professor de Educação Básica II – Substituto
- Professor de Educação Especial
- Professor de Educação Física
- Professor de Educação Infantil
- Professor de Ensino Fundamental I
- Professor de Geografia – Ensino Fundamental II
- Professor de História – Ensino Fundamental II
- Professor de Informática
- Professor de Inglês
- Professor de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental II
- Professor de Matemática – Ensino Fundamental II
- Professor de Música
Os salários variam conforme o cargo, escolaridade e carga horária, podendo ultrapassar R$ 6 mil, de acordo com as tabelas anexas ao edital.
Mais informações podem ser obtidas diretamente no edital disponível no site da banca organizadora, onde constam também os valores das taxas de inscrição e demais orientações aos candidatos.
