22 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ALÔ CONCURSEIROS

Prefeitura de Jeriquara abre concurso para diversas vagas; VEJA

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/redes sociais
Cidade de Jeriquara na região de Franca está com processo seletivo aberto
Cidade de Jeriquara na região de Franca está com processo seletivo aberto

A Prefeitura de Jeriquara publicou o edital do processo seletivo nº 01/2025, que prevê o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para diferentes cargos do quadro municipal. As oportunidades contemplam funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, atendendo áreas como educação, saúde, assistência social e serviços públicos.

As inscrições estão abertas e seguem até 19 de janeiro de 2026. Devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Avança SP. Os interessados também podem acessar o edital completo, com informações sobre cargos, requisitos, carga horária, salários, etapas e prazos do processo seletivo.

Segundo a prefeita de Jeriquara, Elaine Pinheiro (MDB), o processo seletivo é essencial para assegurar o bom funcionamento dos serviços municipais. “Esse processo permite que o município mantenha equipes completas e preparadas para atender a comunidade, especialmente em áreas essenciais como educação, saúde e assistência social”, destacou.

Vagas previstas no edital

O edital prevê vagas e cadastro de reserva para os seguintes cargos:

Nível Fundamental

  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Merendeira
  • Motorista
  • Motorista (Educação)
  • Operador de Máquinas

Nível Médio

  • Agente de Organização Escolar
  • Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)
  • Inspetor de Alunos
  • Monitor Escolar

Nível Técnico

  • Técnico de Enfermagem

Nível Superior

  • Assistente Social
  • Cirurgião Dentista
  • Coordenador de Educação Infantil
  • Coordenador Educacional Pedagógico
  • Educador de Educação Infantil
  • Enfermeiro Padrão
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo(a)
  • Nutricionista
  • Orientador Educacional
  • Psicólogo
  • Psicopedagogo
  • Professor de Arte
  • Professor de Ciências – Ensino Fundamental II
  • Professor de Educação Básica I – Substituto
  • Professor de Educação Básica II – Substituto
  • Professor de Educação Especial
  • Professor de Educação Física
  • Professor de Educação Infantil
  • Professor de Ensino Fundamental I
  • Professor de Geografia – Ensino Fundamental II
  • Professor de História – Ensino Fundamental II
  • Professor de Informática
  • Professor de Inglês
  • Professor de Língua Portuguesa – Ensino Fundamental II
  • Professor de Matemática – Ensino Fundamental II
  • Professor de Música

Os salários variam conforme o cargo, escolaridade e carga horária, podendo ultrapassar R$ 6 mil, de acordo com as tabelas anexas ao edital.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no edital disponível no site da banca organizadora, onde constam também os valores das taxas de inscrição e demais orientações aos candidatos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários