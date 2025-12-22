A Prefeitura de Jeriquara publicou o edital do processo seletivo nº 01/2025, que prevê o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para diferentes cargos do quadro municipal. As oportunidades contemplam funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior, atendendo áreas como educação, saúde, assistência social e serviços públicos.

As inscrições estão abertas e seguem até 19 de janeiro de 2026. Devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Avança SP. Os interessados também podem acessar o edital completo, com informações sobre cargos, requisitos, carga horária, salários, etapas e prazos do processo seletivo.

Segundo a prefeita de Jeriquara, Elaine Pinheiro (MDB), o processo seletivo é essencial para assegurar o bom funcionamento dos serviços municipais. “Esse processo permite que o município mantenha equipes completas e preparadas para atender a comunidade, especialmente em áreas essenciais como educação, saúde e assistência social”, destacou.

Vagas previstas no edital