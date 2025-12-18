A Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), prendeu um homem em flagrante na tarde dessa quarta-feira, 17, durante o cumprimento de um mandado de busca domiciliar no bairro Júlio de Lollo, em São Joaquim da Barra. O suspeito jogou drogas pelo vaso sanitário.

A ação foi resultado de investigações iniciadas após denúncias anônimas que apontavam a prática de tráfico de drogas no imóvel. Com autorização judicial, os policiais foram até o endereço e, ao entrarem na residência, flagraram o suspeito tentando se desfazer dos entorpecentes pelo vaso sanitário.

Durante as buscas, os agentes encontraram sacos plásticos com resquícios de cocaína no banheiro. Ao verificarem a caixa de esgoto da casa, conseguiram recuperar nove eppendorfs contendo pó branco, com características semelhantes à cocaína. Parte da droga acabou sendo perdida no sistema de esgoto.