Veja o obituário desta quinta-feira, 18, em Franca:

Nome: Antônio Romeu da Silva

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Pedro Ferracioli de Azevedo

Idade: 79 anos

Local do velório: Jardim Aeroporto, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h