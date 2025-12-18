18 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Veja o obituário desta quinta-feira, 18, em Franca:

Nome: Antônio Romeu da Silva 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Pedro Ferracioli de Azevedo
Idade: 79 anos
Local do velório: Jardim Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Walter Donizetti Borges 
Idade: 70 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

