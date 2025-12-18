Veja o obituário desta quinta-feira, 18, em Franca:
Nome: Antônio Romeu da Silva
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Pedro Ferracioli de Azevedo
Idade: 79 anos
Local do velório: Jardim Aeroporto, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Walter Donizetti Borges
Idade: 70 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
