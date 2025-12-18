Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 17, após invadir uma casa onde moram dois idosos no Parque Vicente Leporace, em Franca. Segundo a Polícia Militar, além da tentativa de furto o suspeito cometeu importunação sexual contra uma idosa de 80 anos.

De acordo com o registro policial, a PM realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por moradores, que relataram que um homem havia invadido uma casa de idosos e tentava furtar o motor de uma geladeira. As equipes seguiram imediatamente até o endereço indicado.

No local, os policiais avistaram o suspeito saindo da residência com uma sacola plástica nas mãos. Dentro dela, estava o motor da geladeira. Questionado, o homem afirmou que o objeto era dele, o que levantou ainda mais suspeitas.