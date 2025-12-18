Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 17, após invadir uma casa onde moram dois idosos no Parque Vicente Leporace, em Franca. Segundo a Polícia Militar, além da tentativa de furto o suspeito cometeu importunação sexual contra uma idosa de 80 anos.
De acordo com o registro policial, a PM realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por moradores, que relataram que um homem havia invadido uma casa de idosos e tentava furtar o motor de uma geladeira. As equipes seguiram imediatamente até o endereço indicado.
No local, os policiais avistaram o suspeito saindo da residência com uma sacola plástica nas mãos. Dentro dela, estava o motor da geladeira. Questionado, o homem afirmou que o objeto era dele, o que levantou ainda mais suspeitas.
Ao conversar com a vítima, uma idosa de 80 anos, os policiais foram informados de que o homem teria arrancado as próprias roupas, ficando completamente nu dentro do imóvel. Segundo o relato, ele passou as mãos pelas pernas e pelas partes íntimas da idosa e disse que queria “fazer amor” com ela, causando medo e constrangimento.
O suspeito já é conhecido da polícia por envolvimento em crimes de furto e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde, segundo a ocorrência, voltou a tirar a roupa durante os procedimentos.
A vítima prestou depoimento ainda no local. O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de furto e importunação sexual. As investigações seguem para apuração completa dos fatos.
