18 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA

Homem invade casa, fica nu e importuna idosa de 80 anos em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Homem foi preso pela Polícia Militar, no Parque Vicente Leporace
Homem foi preso pela Polícia Militar, no Parque Vicente Leporace

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira, 17, após invadir uma casa onde moram dois idosos no Parque Vicente Leporace, em Franca. Segundo a Polícia Militar, além da tentativa de furto o suspeito cometeu importunação sexual contra uma idosa de 80 anos.

De acordo com o registro policial, a PM realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por moradores, que relataram que um homem havia invadido uma casa de idosos e tentava furtar o motor de uma geladeira. As equipes seguiram imediatamente até o endereço indicado.

No local, os policiais avistaram o suspeito saindo da residência com uma sacola plástica nas mãos. Dentro dela, estava o motor da geladeira. Questionado, o homem afirmou que o objeto era dele, o que levantou ainda mais suspeitas.

Ao conversar com a vítima, uma idosa de 80 anos, os policiais foram informados de que o homem teria arrancado as próprias roupas, ficando completamente nu dentro do imóvel. Segundo o relato, ele passou as mãos pelas pernas e pelas partes íntimas da idosa e disse que queria “fazer amor” com ela, causando medo e constrangimento.

O suspeito já é conhecido da polícia por envolvimento em crimes de furto e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde, segundo a ocorrência, voltou a tirar a roupa durante os procedimentos.

A vítima prestou depoimento ainda no local. O homem foi preso em flagrante e o caso foi registrado como tentativa de furto e importunação sexual. As investigações seguem para apuração completa dos fatos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários