Franca deu um passo decisivo para eternizar sua vocação no cenário esportivo brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 11, o Projeto de Lei 127/19, de autoria da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), que confere oficialmente ao município o título de “Capital Nacional do Basquete”.
A decisão institucionaliza o que as arquibancadas já sabem há décadas: Franca é a maior potência da modalidade no país. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá diretamente para o Senado.
Hegemonia confirmada
A justificativa para a honraria baseia-se em números incontestáveis. O Sesi Franca vive uma era de ouro, sendo o atual tetracampeão consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com as conquistas recentes, a galeria de troféus do clube foi atualizada para marcas impressionantes:
- 15 títulos nacionais na história;
- 17 títulos do Campeonato Paulista (o maior campeão do estado);
- Campeão da Copa Intercontinental da FIBA (2023) e da BCL Américas (2022-2023).
“Franca não é apenas parte da história. Franca é a própria história em movimento”, declarou a deputada Renata Abreu, destacando que o município não é apenas sede de um time forte, mas um polo formador de referência.
O legado de Hélio Rubens
O reconhecimento de Franca passa obrigatoriamente pelas mãos de Hélio Rubens Garcia. O texto que embasa o título exalta a trajetória do "Mestre", que moldou a identidade da cidade como jogador, técnico e ídolo.
Hélio, que é medalhista em três Mundiais como atleta e campeão Pan-Americano como técnico, teve sua importância eternizada recentemente de duas formas:
- O Sesi Franca aposentou a camisa número 8, que agora pende no teto do Pedrocão, o templo do basquete;
- A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) batizou uma das conferências do Campeonato Brasileiro com seu nome.
Hoje, o legado segue vivo em quadra através de seu filho, Helinho Garcia, atual treinador da equipe e multicampeão pelo clube.
Próximos passos
A aprovação na CCJ é celebrada como um tributo a gerações de atletas, treinadores, dirigentes e torcedores. Agora, a expectativa é pela tramitação final no Senado para que o título de "Capital Nacional do Basquete" seja sancionado pela Presidência da República, colocando Franca, de direito, no topo do mapa esportivo do Brasil.
