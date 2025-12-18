Franca deu um passo decisivo para eternizar sua vocação no cenário esportivo brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira, dia 11, o Projeto de Lei 127/19, de autoria da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), que confere oficialmente ao município o título de “Capital Nacional do Basquete”.

A decisão institucionaliza o que as arquibancadas já sabem há décadas: Franca é a maior potência da modalidade no país. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo e, se não houver recurso para votação em Plenário, seguirá diretamente para o Senado.

Hegemonia confirmada

A justificativa para a honraria baseia-se em números incontestáveis. O Sesi Franca vive uma era de ouro, sendo o atual tetracampeão consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil).