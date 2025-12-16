A Justiça manteve a decisão que determinou a soltura dos investigados na segunda fase da Operação Castelo de Areia, que apura um esquema de agiotagem em Franca e região. A medida foi adotada após decisão da segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no fim de novembro, absolveu os réus apontados como líderes do grupo na primeira fase da investigação.
Apesar da liberação, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público) recorreu da decisão que havia determinado a soltura dos acusados. O recurso foi analisado e, em decisão assinada pelo desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, no dia 9 de dezembro, foi indeferido, mantendo os investigados em liberdade.
Decisão de soltura
A decisão que resultou na soltura também levou ao cancelamento da audiência de interrogatório que estava marcada para o início de dezembro, na 3ª Vara Criminal de Franca. Foi determinada a expedição dos alvarás de soltura para os investigados que ainda permaneciam presos, seguindo o entendimento firmado pela 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP.
Além de absolver parte dos acusados, o Tribunal determinou a libertação imediata dos presos desde a primeira fase da operação e autorizou o desbloqueio de bens, como imóveis, veículos e valores em dinheiro apreendidos durante a investigação. Em um dos casos, dois imóveis que haviam sido declarados perdidos em primeira instância foram liberados, sob o entendimento de que a manutenção da apreensão seria desproporcional.
Deixaram a prisão após serem absolvidos: Evanderson Lopes Guimarães, Douglas de Oliveira Guimarães, Ezequias Bastos Guimarães, Ronny Hernandes Alves dos Santos, Bruno Bastos Guimarães, Leomábio Paixão da Silva e Rogério Camilo Requel, ex-policial civil. Quatro deles foram absolvidos integralmente das acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. Os demais tiveram parte das condenações anuladas, com o restante das penas considerado já cumprido.
Réus da segunda fase que foram beneficiados com a determinação de soltura:
- Rogério Alves dos Santos
- Thiago Giacomini Cravo
- Alex Alves dos Santos
- Alex Sander Henrique da Silva
- Patrick da Silva Delgado
- Willian Fernando Alves do Nascimento
- Wescley Mateus Carlos da Costa
- Carlos Roberto de Souza
- Bruno Ricardo de Matos Souto
- Antônio Henrique Pimenta Mathias
- Matheus Carrijo Machado
- Leonardo Carrijo Machado
- Renata Alves dos Santos (não chegou a ser presa)
- Pamela dos Santos (não chegou a ser presa)
- Maria Eduarda Teixeira de Almeida (não chegou a ser presa)
Mesmo em liberdade, os investigados seguem submetidos a medidas cautelares impostas pela Justiça, como a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, a proibição de deixar a comarca por mais de cinco dias sem autorização judicial e a vedação de contato entre os réus até o fim da ação penal. O descumprimento das regras pode resultar em nova prisão.
