A Justiça manteve a decisão que determinou a soltura dos investigados na segunda fase da Operação Castelo de Areia, que apura um esquema de agiotagem em Franca e região. A medida foi adotada após decisão da segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no fim de novembro, absolveu os réus apontados como líderes do grupo na primeira fase da investigação.

Apesar da liberação, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público) recorreu da decisão que havia determinado a soltura dos acusados. O recurso foi analisado e, em decisão assinada pelo desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, no dia 9 de dezembro, foi indeferido, mantendo os investigados em liberdade.

Decisão de soltura

A decisão que resultou na soltura também levou ao cancelamento da audiência de interrogatório que estava marcada para o início de dezembro, na 3ª Vara Criminal de Franca. Foi determinada a expedição dos alvarás de soltura para os investigados que ainda permaneciam presos, seguindo o entendimento firmado pela 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP.