O velório de Lana David de Carvalho, de 28 anos, acontece nesta terça-feira, 16, em Pedregulho, cidade onde a jovem morava. A cerimônia teve início às 8h e segue até as 14h, no Velório Municipal, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas para as últimas homenagens.

O sepultamento está marcado para as 14h, também em Pedregulho. Desde a confirmação da morte, ocorrida no último domingo, 14, em Sorocaba, diversas manifestações de luto e solidariedade têm sido publicadas nas redes sociais.

Entre os presentes na despedida, estão a deputada estadual Delegada Graciela (PL), que é familiar da jovem, além do prefeito Carlos Eduardo (PSDB), do vice-prefeito Raimundo Lobão (MDB) e de outras autoridades locais.