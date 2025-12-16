O velório de Lana David de Carvalho, de 28 anos, acontece nesta terça-feira, 16, em Pedregulho, cidade onde a jovem morava. A cerimônia teve início às 8h e segue até as 14h, no Velório Municipal, reunindo familiares, amigos e pessoas próximas para as últimas homenagens.
O sepultamento está marcado para as 14h, também em Pedregulho. Desde a confirmação da morte, ocorrida no último domingo, 14, em Sorocaba, diversas manifestações de luto e solidariedade têm sido publicadas nas redes sociais.
Entre os presentes na despedida, estão a deputada estadual Delegada Graciela (PL), que é familiar da jovem, além do prefeito Carlos Eduardo (PSDB), do vice-prefeito Raimundo Lobão (MDB) e de outras autoridades locais.
Formada em Engenharia Civil, Lana era praticante do esporte Ranch Sorting e presença frequente em festas e eventos de rodeio na região, onde mantinha fortes vínculos de amizade.
Relembre o caso
Lana morreu após sofrer complicações no pós-operatório de um procedimento cirúrgico para colocação de próteses de silicone, realizado em um hospital de Sorocaba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte natural, conforme informações da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo).
O pai da jovem afirmou que ela se preparou para realizar o procedimento e que havia feito todos os exames solicitados. Segundo ele, Lana não tinha problemas de saúde. A engenheira atuava profissionalmente em São Paulo e conciliava a rotina de trabalho com a vida em Pedregulho.
Em nota, o hospital onde o procedimento foi realizado informou que, em respeito ao sigilo médico-paciente, o Hospital Evangélico de Sorocaba não divulga informações sobre o histórico clínico de pacientes.
