Surto em hotel no centro de Franca mobiliza polícia e Samu

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Viaturas da Polícia Militar em frente ao hotel, após denúncias
Um homem em surto psicológico mobilizou um grande aparato de segurança e saúde na tarde dessa segunda-feira, 15, em um hotel localizado na região central de Franca.

De acordo com informações apuradas, moradores e populares que estavam nas proximidades acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos e barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo vindos do interior do hotel, o que causou preocupação e correria na região.

Diante da denúncia, cinco viaturas da Polícia Militar foram enviadas ao local, além de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegarem, os policiais constataram que se tratava de um homem em surto, que apresentava comportamento alterado dentro do estabelecimento.

Após a contenção da situação, o homem recebeu atendimento da equipe do Samu e foi encaminhado ao Pronto-socorro de Franca para avaliação médica especializada. Não foi confirmado se o homem estava armado.

A reportagem entrou em contato com a administração do hotel para obter mais informações sobre o ocorrido, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

