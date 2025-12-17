Um motorista de frigorífico foi feito refém durante um roubo de carga na manhã dessa terça-feira, 16, em Jardinópolis. Quatro homens, ainda não identificados, levaram cerca de quatro toneladas de carne avaliadas em aproximadamente R$ 180 mil.

O crime aconteceu em frente a um supermercado no Centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 29 anos, havia carregado o caminhão no dia anterior, em Barretos.

No dia do roubo, ele saiu por volta das 5h e fez a primeira parada da rota em Jardinópolis. Ao descer do veículo, foi rendido pelos criminosos.