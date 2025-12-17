Um motorista de frigorífico foi feito refém durante um roubo de carga na manhã dessa terça-feira, 16, em Jardinópolis. Quatro homens, ainda não identificados, levaram cerca de quatro toneladas de carne avaliadas em aproximadamente R$ 180 mil.
O crime aconteceu em frente a um supermercado no Centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 29 anos, havia carregado o caminhão no dia anterior, em Barretos.
No dia do roubo, ele saiu por volta das 5h e fez a primeira parada da rota em Jardinópolis. Ao descer do veículo, foi rendido pelos criminosos.
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos obrigaram o motorista a voltar para a cabine do caminhão e, após algum tempo, o colocaram em outro veículo, também sem identificação. Nenhum funcionário do supermercado presenciou a ação, e foi informado que o motorista não tinha vínculo com o estabelecimento.
A Polícia Militar localizou o caminhão e encontrou o motorista em um canavial. Ele não se feriu. O boletim de ocorrência foi registrado pela própria vítima, acompanhada de um representante da transportadora.
A carga levada incluía carnes e derivados que seriam entregues a diferentes supermercados de Jardinópolis. O caminhão, que não possuía seguro, é de Barretos.
O caso foi registrado como roubo de carga e segue sob investigação. A polícia tenta identificar os autores do crime e recuperar a mercadoria roubada.
