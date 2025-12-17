18 de dezembro de 2025
NA REGIÃO

Motorista é feito refém e 4 toneladas de carne são roubadas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmara de segurança
Caminhão com carga de carne que foi alvo dos criminosos
Caminhão com carga de carne que foi alvo dos criminosos

Um motorista de frigorífico foi feito refém durante um roubo de carga na manhã dessa terça-feira, 16, em Jardinópolis. Quatro homens, ainda não identificados, levaram cerca de quatro toneladas de carne avaliadas em aproximadamente R$ 180 mil.

O crime aconteceu em frente a um supermercado no Centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 29 anos, havia carregado o caminhão no dia anterior, em Barretos.

No dia do roubo, ele saiu por volta das 5h e fez a primeira parada da rota em Jardinópolis. Ao descer do veículo, foi rendido pelos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos obrigaram o motorista a voltar para a cabine do caminhão e, após algum tempo, o colocaram em outro veículo, também sem identificação. Nenhum funcionário do supermercado presenciou a ação, e foi informado que o motorista não tinha vínculo com o estabelecimento.

A Polícia Militar localizou o caminhão e encontrou o motorista em um canavial. Ele não se feriu. O boletim de ocorrência foi registrado pela própria vítima, acompanhada de um representante da transportadora.

A carga levada incluía carnes e derivados que seriam entregues a diferentes supermercados de Jardinópolis. O caminhão, que não possuía seguro, é de Barretos.

O caso foi registrado como roubo de carga e segue sob investigação. A polícia tenta identificar os autores do crime e recuperar a mercadoria roubada.

