Crianças em tratamento oncológico no Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca participaram de uma ação especial de “Natal Especial das Crianças”, que proporcionou momentos de acolhimento, alegria e esperança para pacientes e familiares, na terça-feira, 16.

A iniciativa, liderada pelo chef Alex Sabino com apoio de parceiros, reuniu mais de 80 pessoas em uma tarde marcada por atividades recreativas, presença do Papai Noel, distribuição de brinquedos e doces, além de personagens infantis que animaram o evento.

Durante a celebração, foi servido um cardápio variado como comida japonesa, pizzas, salgadinhos, lanches, sucos, refrigerantes e sobremesas. As famílias também receberam cestas de alimentos, ampliando o alcance social da ação para além do dia do encontro.