18 de dezembro de 2025
DIA ESPECIAL

Crianças em tratamento oncológico ganham Natal especial em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Grupo Santa Casa de Franca
Evento contou com uma variedade de comidas, além da presença do Papai Noel e personagens infantis
Evento contou com uma variedade de comidas, além da presença do Papai Noel e personagens infantis

Crianças em tratamento oncológico no Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca participaram de uma ação especial de “Natal Especial das Crianças”, que proporcionou momentos de acolhimento, alegria e esperança para pacientes e familiares, na terça-feira, 16.

A iniciativa, liderada pelo chef Alex Sabino com apoio de parceiros, reuniu mais de 80 pessoas em uma tarde marcada por atividades recreativas, presença do Papai Noel, distribuição de brinquedos e doces, além de personagens infantis que animaram o evento.

Durante a celebração, foi servido um cardápio variado como comida japonesa, pizzas, salgadinhos, lanches, sucos, refrigerantes e sobremesas. As famílias também receberam cestas de alimentos, ampliando o alcance social da ação para além do dia do encontro.

Segundo a direção do hospital, a ação reforça o compromisso da instituição com um cuidado humanizado, que considera não apenas o tratamento clínico, mas também o bem-estar emocional das crianças e de seus familiares.

Por fim, a administração do Hospital do Câncer agradeceu aos envolvidos e destacou a importância da união entre sociedade civil, empresas e instituições filantrópicas para fortalecer iniciativas solidárias que fazem a diferença na vida de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.

