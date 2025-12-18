Crianças em tratamento oncológico no Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca participaram de uma ação especial de “Natal Especial das Crianças”, que proporcionou momentos de acolhimento, alegria e esperança para pacientes e familiares, na terça-feira, 16.
A iniciativa, liderada pelo chef Alex Sabino com apoio de parceiros, reuniu mais de 80 pessoas em uma tarde marcada por atividades recreativas, presença do Papai Noel, distribuição de brinquedos e doces, além de personagens infantis que animaram o evento.
Durante a celebração, foi servido um cardápio variado como comida japonesa, pizzas, salgadinhos, lanches, sucos, refrigerantes e sobremesas. As famílias também receberam cestas de alimentos, ampliando o alcance social da ação para além do dia do encontro.
Segundo a direção do hospital, a ação reforça o compromisso da instituição com um cuidado humanizado, que considera não apenas o tratamento clínico, mas também o bem-estar emocional das crianças e de seus familiares.
Por fim, a administração do Hospital do Câncer agradeceu aos envolvidos e destacou a importância da união entre sociedade civil, empresas e instituições filantrópicas para fortalecer iniciativas solidárias que fazem a diferença na vida de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.
