Três veículos bateram em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 17, no cruzamento das ruas Prudente de Morais com Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca. Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista de uma caminhonete avançou o sinal de parada obrigatória. Dois carros, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Classic, que seguiam na rua Prudente de Morais, pela preferencial, não conseguiram desviar e bateram na lateral da caminhonete.

Com o impacto, o Classic chegou a ficar com duas rodas suspensas. A frente do HB20 e a lateral da caminhonete ficaram danificadas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.