NO CIDADE NOVA

Carro fica sobre duas rodas após batida tripla em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Momento da colisão entre os três veículos em Franca
Momento da colisão entre os três veículos em Franca

Três veículos bateram em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 17, no cruzamento das ruas Prudente de Morais com Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca. Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista de uma caminhonete avançou o sinal de parada obrigatória. Dois carros, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Classic, que seguiam na rua Prudente de Morais, pela preferencial, não conseguiram desviar e bateram na lateral da caminhonete.

Com o impacto, o Classic chegou a ficar com duas rodas suspensas. A frente do HB20 e a lateral da caminhonete ficaram danificadas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

O trânsito no local ficou lento por cerca de 40 minutos até a chegada da Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado.

