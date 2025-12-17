Três veículos bateram em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 17, no cruzamento das ruas Prudente de Morais com Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca. Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista de uma caminhonete avançou o sinal de parada obrigatória. Dois carros, um Hyundai HB20 e um Chevrolet Classic, que seguiam na rua Prudente de Morais, pela preferencial, não conseguiram desviar e bateram na lateral da caminhonete.
Com o impacto, o Classic chegou a ficar com duas rodas suspensas. A frente do HB20 e a lateral da caminhonete ficaram danificadas. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.
O trânsito no local ficou lento por cerca de 40 minutos até a chegada da Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado.
