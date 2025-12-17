Um jovem de 19 anos foi detido na manhã desta quarta-feira, 17, após ser abordado por policiais militares da 1ª Companhia no Jardim Aeroporto, em Franca.
De acordo com a Polícia Militar, a abordagem aconteceu na rua Denizar Trevizani. Durante a revista, os policiais localizaram com o suspeito vários pinos de cocaína, dinheiro e um aparelho celular.
O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência foi registrada.
