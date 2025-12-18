Um cavalo solto causou um acidente na avenida José Junqueira Reis Filho, no Centro de Ipuã, no último sábado, 13. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o animal atravessava a via e foi atingido por um carro.
As imagens mostram o cavalo em um terreno às margens da avenida. Em seguida, ele entra repentinamente na pista e acaba sendo atropelado. Com o impacto, o animal chegou a ficar sobre o capô do veículo, mas conseguiu se levantar e fugiu logo depois.
No carro, ninguém ficou ferido. Apesar do susto, o motorista não precisou de atendimento médico.
