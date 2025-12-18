18 de dezembro de 2025
Cavalo solto atravessa avenida e provoca acidente na região

Apesar do atropelamento, animal não ficou ferido
Um cavalo solto causou um acidente na avenida José Junqueira Reis Filho, no Centro de Ipuã, no último sábado, 13. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o animal atravessava a via e foi atingido por um carro.

As imagens mostram o cavalo em um terreno às margens da avenida. Em seguida, ele entra repentinamente na pista e acaba sendo atropelado. Com o impacto, o animal chegou a ficar sobre o capô do veículo, mas conseguiu se levantar e fugiu logo depois.

No carro, ninguém ficou ferido. Apesar do susto, o motorista não precisou de atendimento médico.

