Um cavalo solto causou um acidente na avenida José Junqueira Reis Filho, no Centro de Ipuã, no último sábado, 13. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o animal atravessava a via e foi atingido por um carro.

As imagens mostram o cavalo em um terreno às margens da avenida. Em seguida, ele entra repentinamente na pista e acaba sendo atropelado. Com o impacto, o animal chegou a ficar sobre o capô do veículo, mas conseguiu se levantar e fugiu logo depois.

No carro, ninguém ficou ferido. Apesar do susto, o motorista não precisou de atendimento médico.