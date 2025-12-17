Uma mulher ficou ferida após o carro em que estava se envolver em um acidente com outro veículo, na manhã desta quarta-feira, 17, no cruzamento das ruas Batatais e Homero Pacheco Alves, no Centro de Franca.

O Volkswagen Gol descia a rua Batatais quando o motorista, que é de São José da Bela Vista, foi surpreendido por um Honda Civic que estava à sua frente e avançou o sinal de parada obrigatória na Homero Pacheco Alves.

O motorista do Gol não conseguiu desviar, e a batida aconteceu. Com o impacto, a passageira do Gol sofreu uma possível fratura nas costelas. Já os motoristas não ficaram feridos.