A partida começa às 21h30, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, com os ingressos esgotados. Já o segundo jogo da final acontecerá no estádio São Januário, na casa do Vasco, no domingo, 21, às 18h.

As torcidas organizadas do Corinthians em Franca vão promover festas para acompanhar a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da decisão contra o Vasco será nesta quarta-feira, 17.

Em Franca, a torcida organizada Pavilhão 9 fará uma grande festa em sua subsede, no City Petrópolis. A sede abre às 20h para receber os torcedores e contará com caminhão com telão de LED, bateria e sinalizadores.

"Expectativa altíssima. Vamos levar o Corinthians ao tetracampeonato e já sabemos que não vai ser fácil, mas venham para a sede. O Corinthians precisa de vocês", disse Mateus Garcia, responsável pelas redes sociais do Pavilhão 9.

As expectativas de público, segundo Mateus, são de receber mais de mil pessoas na noite desta quarta-feira. Já no domingo, são esperadas mais de 2 mil. Por conta disso, o Pavilhão ainda divulgou uma nota pedindo a colaboração dos presentes para que evitem carros com som automotivo, motos cortando giro ou fazendo acrobacias, obstrução da via pública, uso do estacionamento do supermercado perto do local e uso de camisa de outros times.