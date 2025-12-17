As torcidas organizadas do Corinthians em Franca vão promover festas para acompanhar a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo da decisão contra o Vasco será nesta quarta-feira, 17.
A partida começa às 21h30, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, com os ingressos esgotados. Já o segundo jogo da final acontecerá no estádio São Januário, na casa do Vasco, no domingo, 21, às 18h.
Pavilhão 9
Em Franca, a torcida organizada Pavilhão 9 fará uma grande festa em sua subsede, no City Petrópolis. A sede abre às 20h para receber os torcedores e contará com caminhão com telão de LED, bateria e sinalizadores.
"Expectativa altíssima. Vamos levar o Corinthians ao tetracampeonato e já sabemos que não vai ser fácil, mas venham para a sede. O Corinthians precisa de vocês", disse Mateus Garcia, responsável pelas redes sociais do Pavilhão 9.
As expectativas de público, segundo Mateus, são de receber mais de mil pessoas na noite desta quarta-feira. Já no domingo, são esperadas mais de 2 mil. Por conta disso, o Pavilhão ainda divulgou uma nota pedindo a colaboração dos presentes para que evitem carros com som automotivo, motos cortando giro ou fazendo acrobacias, obstrução da via pública, uso do estacionamento do supermercado perto do local e uso de camisa de outros times.
A subsede da Pavilhão 9 fica na avenida São Pedro, 784, no City Petrópolis, em Franca.
Camisa 12
A torcida organizada Camisa 12 de Franca também tem programação para o primeiro jogo decisivo. No caso deles, a sede, no Jardim Aeroporto I, abre às 19h10 e também vai contar com transmissão ao vivo no telão, com bateria e venda de artigos, bebida e espetos no local.
"Vai começar a guerra pela final da Copa do Brasil. Convocamos todos os corintianos para encostar em nossa subsede. A partir das 19h10, com muita batucada e muita festa", publicou o perfil oficial da torcida no Instagram.
A subsede fica localizada na rua Alceu da Mota Leite, 235, no Jardim Aeroporto I, em Franca.
