Um grave acidente entre um caminhão e um carro deixou quatro pessoas mortas na manhã desta terça-feira, 16, na rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista, a cerca de 160 km de Franca.
De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a colisão aconteceu no km 421, na altura do distrito de Marcondésia. O caminhão, que transportava uma carga de feijão, perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou tombando sobre um Volkswagen Gol que seguia no sentido contrário. O veículo de passeio foi completamente esmagado e destruído.
Equipes de resgate foram acionadas, mas as quatro pessoas que estavam no carro morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Roberto Lima da Silva, de 73 anos, Rafael Marques de Souza, 34, Rian Marques de Souza, 24, e Maximiliano Marques de Souza, 29. Três dos mortos eram irmãos.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Bebedouro.
No caminhão, que seguia de São José do Rio Preto para Bebedouro, os dois ocupantes não sofreram ferimentos. O motorista, no entanto, ficou em estado de choque. Segundo a PMR, ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.
Por causa do acidente, uma das faixas da rodovia precisou ser interditada temporariamente, mas não houve registro de congestionamento significativo. As causas do tombamento ainda serão investigadas pela Polícia Civil.
Luto de três dias
Todas as vítimas eram de Viradouro, cidade de 17,4 mil habitantes a 120 km de Franca, e seguiam para Olímpia, onde trabalhavam. O município decretou luto oficial de três dias.
"A Prefeitura de Viradouro declara luto oficial de três dias em razão do trágico acidente ocorrido nesta manhã, que vitimou quatro moradores de nossa cidade: Rafael Marques de Souza (34 anos), Maximiliano Marques de Souza (29 anos), Rian Marques de Souza (24 anos) - irmãos - e Roberto Lima da Silva (73 anos). Manifestamos nossa solidariedade e nossos mais sinceros sentimentos às famílias e aos amigos das vítimas, unidos em respeito, dor e oração neste momento tão difícil", diz nota do município.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.