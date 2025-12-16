Um grave acidente entre um caminhão e um carro deixou quatro pessoas mortas na manhã desta terça-feira, 16, na rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322), em Monte Azul Paulista, a cerca de 160 km de Franca.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a colisão aconteceu no km 421, na altura do distrito de Marcondésia. O caminhão, que transportava uma carga de feijão, perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou tombando sobre um Volkswagen Gol que seguia no sentido contrário. O veículo de passeio foi completamente esmagado e destruído.

Equipes de resgate foram acionadas, mas as quatro pessoas que estavam no carro morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Roberto Lima da Silva, de 73 anos, Rafael Marques de Souza, 34, Rian Marques de Souza, 24, e Maximiliano Marques de Souza, 29. Três dos mortos eram irmãos.