Maria Aparecida da Costa Justino, de 58 anos, morreu após ser atropelada na rodovia Presidente Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG). O sepultamento ocorreu na tarde deste domingo, 14, no Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca. Segundo a Polícia Militar, no momento do acidente, a vítima estaria discutindo com familiares.

A corporação informou que o acidente aconteceu enquanto Maria caminhava a pé pela rodovia, acompanhada de outras duas pessoas, após uma confraternização familiar. De acordo com relatos do grupo, houve uma discussão durante a festa e o grupo havia ingerido bebida alcoólica antes de deixar o local.

Preocupados com a segurança, familiares seguiram atrás com um carro, tentando convencer Maria e os demais a entrarem no veículo. Em determinado momento, enquanto havia um automóvel parado no acostamento e pessoas próximas à pista, uma caminhonete que seguia no sentido Claraval–Franca reduziu a velocidade ao perceber a movimentação.