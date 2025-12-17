Com as chaves em mãos, o casal passou a anunciar o imóvel nas redes sociais, principalmente no Facebook, oferecendo a locação por um valor abaixo do mercado, de R$ 900.

Segundo a polícia, os suspeitos se passaram por interessados em alugar uma casa, procuraram uma imobiliária, retiraram as chaves do imóvel e, após a visita, fizeram cópias.

Um casal foi preso em flagrante nesta quarta-feira, 17, após aplicar um golpe de falso aluguel no bairro Estação, em Franca . Apesar da prisão, os dois foram liberados horas depois.

Um interessado viu o anúncio, achou o preço atrativo e marcou um encontro com os suspeitos na casa anunciada. Ao chegar ao local, o homem estranhou o fato de o casal apenas entregar as chaves e ir embora, sem maiores explicações.

Desconfiado, o interessado atravessou a rua e conversou com um comerciante que trabalha em frente ao imóvel. Ao questionar se o casal era proprietário da casa, recebeu a informação de que não, e que a verdadeira dona era a proprietária de um escritório de contabilidade. Diante disso, ele conseguiu entrar em contato com a proprietária, que, ao tomar conhecimento da situação, decidiu agir.

Com o apoio de uma mulher que se passou por interessada no aluguel, a proprietária entrou em contato com o casal por meio do Facebook e marcou uma visita ao imóvel. Os suspeitos aceitaram o encontro e compareceram ao endereço. No momento em que abriram a casa para mostrar o imóvel, a polícia foi acionada e realizou a prisão do casal em flagrante.