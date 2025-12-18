Proprietários de imóveis estão sendo alertados sobre a necessidade de regularizar a ligação de suas casas e comércios à rede de esgoto. Um levantamento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) aponta que 345 imóveis na região administrativa de Franca possuem a rede coletora disponível na porta, mas ainda não realizaram a conexão interna necessária.

Para esses casos, a companhia passou a aplicar a chamada "tarifa de disponibilidade". A medida, prevista em lei, cobra um valor mensal dos proprietários que não se conectam, funcionando como um mecanismo para incentivar a adesão e estancar o despejo irregular de esgoto no meio ambiente.

Cenário por cidade

Na cidade de Franca, maior município da região, o número de imóveis em situação irregular chega a 165. São casas, comércios ou indústrias que, mesmo com a tubulação da Sabesp passando na rua, continuam descartando resíduos de forma inadequada.