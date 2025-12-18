Proprietários de imóveis estão sendo alertados sobre a necessidade de regularizar a ligação de suas casas e comércios à rede de esgoto. Um levantamento da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) aponta que 345 imóveis na região administrativa de Franca possuem a rede coletora disponível na porta, mas ainda não realizaram a conexão interna necessária.
Para esses casos, a companhia passou a aplicar a chamada "tarifa de disponibilidade". A medida, prevista em lei, cobra um valor mensal dos proprietários que não se conectam, funcionando como um mecanismo para incentivar a adesão e estancar o despejo irregular de esgoto no meio ambiente.
Cenário por cidade
Na cidade de Franca, maior município da região, o número de imóveis em situação irregular chega a 165. São casas, comércios ou indústrias que, mesmo com a tubulação da Sabesp passando na rua, continuam descartando resíduos de forma inadequada.
Confira o balanço de imóveis que precisam se regularizar nas cidades vizinhas:
- Pedregulho: 50 imóveis
- Rifaina: 32 imóveis
- Restinga: 14 imóveis
- Itirapuã: 12 imóveis
- Jeriquara: 7 imóveis
- Buritizal: 4 imóveis
- Ribeirão Corrente: 2 imóveis
Quanto custa a tarifa?
Quem não regularizar a situação continuará recebendo a cobrança na conta, equivalente à tarifa mínima da categoria:
- Residenciais: R$ 37,96 por mês.
- Comerciais e industriais: R$ 76,60 por mês.
A cobrança não se aplica a famílias de baixa renda cadastradas na tarifa social ou vulnerável, nem a moradias em áreas informais. Para esse público, a Sabesp oferece subsídios e apoio técnico para a realização das obras internas.
Como regularizar o imóvel?
Muitas vezes, a falta de conexão ocorre por desconhecimento — como em casos de herança ou imóveis recém-adquiridos. Para resolver, o proprietário deve:
- Entrar em contato com os canais oficiais da Sabesp (Telefone 0800, WhatsApp ou Agência Virtual).
- Solicitar uma vistoria. Um técnico indicará as adequações internas necessárias (pequenas obras dentro do imóvel são de responsabilidade do dono).
A primeira ligação de esgoto para residências é feita de forma gratuita pela companhia. "Enquanto o proprietário não faz a ligação, ele continua poluindo um córrego ao lado da casa dele", alerta Eliana Ramos Ruffo, diretora de Experiência do Cliente da Sabesp.
A estimativa é que o volume de esgoto lançado irregularmente pelos imóveis não conectados em toda a área de atuação da empresa equivalha a 2.000 piscinas olímpicas de sujeira despejadas na natureza todos os meses.
