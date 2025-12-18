Patrocínio Paulista será, pela primeira vez, uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O jogo de estreia na cidade acontece no dia 2 de janeiro, às 8h45, no estádio Galileu de Andrade Lopes, com a partida entre Meia-Noite e Real (RR), válida pelo Grupo 14.

A chave de Patrocínio Paulista ainda conta com Coritiba (PR) e Ponte Preta (SP), que jogam logo em seguida no mesmo estádio, às 11h.

Os times que avançarem no Grupo 14, com sede em Patrocínio, enfrentarão as equipes do Grupo 13, com sede em Franca. Esta chave, com os jogos no Lanchão, é composta por Francana, Esporte Patos (PB), Barra (SC) e Cruzeiro (MG).