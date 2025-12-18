18 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUB-20

Patrocínio Paulista estreia na Copinha; grupo pega o da Francana

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Estádio Galileu de Andrade Lopes, onde o Meia-Noite manda seus jogos, em Patrocínio Paulista
Estádio Galileu de Andrade Lopes, onde o Meia-Noite manda seus jogos, em Patrocínio Paulista

Patrocínio Paulista será, pela primeira vez, uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O jogo de estreia na cidade acontece no dia 2 de janeiro, às 8h45, no estádio Galileu de Andrade Lopes, com a partida entre Meia-Noite e Real (RR), válida pelo Grupo 14.

A chave de Patrocínio Paulista ainda conta com Coritiba (PR) e Ponte Preta (SP), que jogam logo em seguida no mesmo estádio, às 11h.

Os times que avançarem no Grupo 14, com sede em Patrocínio, enfrentarão as equipes do Grupo 13, com sede em Franca. Esta chave, com os jogos no Lanchão, é composta por Francana, Esporte Patos (PB), Barra (SC) e Cruzeiro (MG).

A competição, que terá jogos de manhã, tarde e noite, começa no dia 2 de janeiro, e a grande decisão está marcada para o dia 25, data do aniversário de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários