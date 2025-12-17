Um flagrante de abandono de animal foi registrado por câmeras de segurança de uma residência na cidade de Ituverava, na manhã desta terça-feira, 16. As imagens mostram o momento em que um Gol azul, ocupado por um casal, para em frente a uma casa e abandona um cachorro na calçada enquanto chovia.

De acordo com as imagens, o carro chega ao local e estaciona por alguns instantes. A mulher, que estava no banco do passageiro, abre a porta do veículo com o cachorro no colo e, sob a chuva, coloca o animal na calçada.

Em seguida, ela retira uma caixa do interior do carro e também a deixa no local. Logo depois, a passageira retorna ao veículo e o casal deixa o local rapidamente, abandonando o cachorro.