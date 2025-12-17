17 de dezembro de 2025
POLÍCIA INVESTIGA

Câmeras flagram abandono de cachorro durante chuva

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de segurança
Casal de carro abandona cachorro na rua enquanto chovia
Casal de carro abandona cachorro na rua enquanto chovia

Um flagrante de abandono de animal foi registrado por câmeras de segurança de uma residência na cidade de Ituverava, na manhã desta terça-feira, 16. As imagens mostram o momento em que um Gol azul, ocupado por um casal, para em frente a uma casa e abandona um cachorro na calçada enquanto chovia.

De acordo com as imagens, o carro chega ao local e estaciona por alguns instantes. A mulher, que estava no banco do passageiro, abre a porta do veículo com o cachorro no colo e, sob a chuva, coloca o animal na calçada.

Em seguida, ela retira uma caixa do interior do carro e também a deixa no local. Logo depois, a passageira retorna ao veículo e o casal deixa o local rapidamente, abandonando o cachorro.

As imagens já foram encaminhadas à Polícia Civil, que irá investigar o caso. A corporação informou que trabalhará na identificação do casal envolvido e dará andamento aos procedimentos para responsabilização pelo crime de abandono de animal.

