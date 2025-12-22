O atleta francano Bruno Eltoro venceu a luta principal de MMA profissional do torneio Fight and Music MMA, realizado em Jundiaí (SP), no dia 13 de dezembro. Representando a equipe Família Thai, ele garantiu a vitória por finalização, aplicando um mata-leão, em combate pela categoria até 66 quilos.

Na luta decisiva da noite, Bruno enfrentou Ramon Nascimento, atleta de uma das equipes mais tradicionais do país, a Chute Boxe Diego Lima. O francano controlou o confronto, encerrou a disputa e garantiu a vitória no principal duelo do evento.

Além do resultado em Jundiaí, Bruno Eltoro também vem de outra conquista no cenário nacional: ele foi campeão em Conceição das Alagoas (MG), ao vencer a luta principal de Muay Thai profissional.