O atleta francano Bruno Eltoro venceu a luta principal de MMA profissional do torneio Fight and Music MMA, realizado em Jundiaí (SP), no dia 13 de dezembro. Representando a equipe Família Thai, ele garantiu a vitória por finalização, aplicando um mata-leão, em combate pela categoria até 66 quilos.
Na luta decisiva da noite, Bruno enfrentou Ramon Nascimento, atleta de uma das equipes mais tradicionais do país, a Chute Boxe Diego Lima. O francano controlou o confronto, encerrou a disputa e garantiu a vitória no principal duelo do evento.
Além do resultado em Jundiaí, Bruno Eltoro também vem de outra conquista no cenário nacional: ele foi campeão em Conceição das Alagoas (MG), ao vencer a luta principal de Muay Thai profissional.
Integrante da equipe Família Thai, Bruno afirma que tem como objetivo seguir representando Franca em grandes eventos do país e projeta voos ainda maiores na carreira. O atleta destacou que seu sonho é chegar ao UFC.
