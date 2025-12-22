24 de dezembro de 2025
CAMPEÃO

Francano Bruno Eltoro vence luta principal de MMA em Jundiaí

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Bruno Eltoro ao lado de sua equipe
Bruno Eltoro ao lado de sua equipe

O atleta francano Bruno Eltoro venceu a luta principal de MMA profissional do torneio Fight and Music MMA, realizado em Jundiaí (SP), no dia 13 de dezembro. Representando a equipe Família Thai, ele garantiu a vitória por finalização, aplicando um mata-leão, em combate pela categoria até 66 quilos.

Na luta decisiva da noite, Bruno enfrentou Ramon Nascimento, atleta de uma das equipes mais tradicionais do país, a Chute Boxe Diego Lima. O francano controlou o confronto, encerrou a disputa e garantiu a vitória no principal duelo do evento.

Além do resultado em Jundiaí, Bruno Eltoro também vem de outra conquista no cenário nacional: ele foi campeão em Conceição das Alagoas (MG), ao vencer a luta principal de Muay Thai profissional.

Integrante da equipe Família Thai, Bruno afirma que tem como objetivo seguir representando Franca em grandes eventos do país e projeta voos ainda maiores na carreira. O atleta destacou que seu sonho é chegar ao UFC.

