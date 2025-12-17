A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira, 17, uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Ituverava, na região de Franca. A ação foi conduzida por equipes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada à Delegacia Seccional de Polícia de Franca, com apoio de policiais de outras unidades de Franca e da Delegacia de Ituverava.

Após trabalho de investigação, os policiais identificaram os responsáveis por uma biqueira que atuava no município, além do local conhecido como “casa bomba”, utilizado para o armazenamento e preparo da maior parte dos entorpecentes. Com base nos levantamentos, foram solicitados mandados de busca para os imóveis localizados na rua Ayres Corrêa Gomes, no Conjunto Salvador Cordaro Cruz, e na rua Antônio Campanella, ambos em Ituverava.

No ponto identificado como biqueira, os policiais localizaram e prenderam um rapaz de 25 anos, que possui registros anteriores por violência doméstica e tráfico de drogas, 81 pinos de cocaína, totalizando 30 gramas, 29 porções de maconha, que somaram 79 gramas, dez comprimidos de ecstasy, com peso de 9,5 gramas, um litro e meio de lança-perfume, R$ 204 em dinheiro, uma maquininha de cartão, duas câmeras de segurança e dois rádios comunicadores.