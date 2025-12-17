A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, nesta quarta-feira, 17, uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Ituverava, na região de Franca. A ação foi conduzida por equipes da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada à Delegacia Seccional de Polícia de Franca, com apoio de policiais de outras unidades de Franca e da Delegacia de Ituverava.
Após trabalho de investigação, os policiais identificaram os responsáveis por uma biqueira que atuava no município, além do local conhecido como “casa bomba”, utilizado para o armazenamento e preparo da maior parte dos entorpecentes. Com base nos levantamentos, foram solicitados mandados de busca para os imóveis localizados na rua Ayres Corrêa Gomes, no Conjunto Salvador Cordaro Cruz, e na rua Antônio Campanella, ambos em Ituverava.
No ponto identificado como biqueira, os policiais localizaram e prenderam um rapaz de 25 anos, que possui registros anteriores por violência doméstica e tráfico de drogas, 81 pinos de cocaína, totalizando 30 gramas, 29 porções de maconha, que somaram 79 gramas, dez comprimidos de ecstasy, com peso de 9,5 gramas, um litro e meio de lança-perfume, R$ 204 em dinheiro, uma maquininha de cartão, duas câmeras de segurança e dois rádios comunicadores.
Já no imóvel conhecido como casa-bomba, os entorpecentes e materiais foram apreendidos com um homem de 30 anos, que também possui registros anteriores por violência doméstica.
No local, os policiais encontraram uma guilhotina, grande quantidade de pinos vazios, diversos saquinhos plásticos e quatorze rolos de plástico-filme, além de duas balanças de precisão e quatro aparelhos celulares danificados e sem funcionar.
Ainda foram apreendidos dois tijolos e meio de maconha, juntamente com 197 porções embaladas individualmente, totalizando 2.545 gramas, além de 617 pinos, 60 papelotes e três porções maiores de cocaína, que somaram 510 gramas. Foram localizados 315 comprimidos de ecstasy, com peso total de 280 gramas, oito porções pequenas e uma porção média de haxixe, totalizando 35 gramas, além de 187 pontos de LSD, que pesaram 3,4 gramas, todos lacrados sob o número 3429.
Todos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O principal alvo da investigação, de 26 anos, apontado como responsável pela biqueira e pela casa bomba, não foi localizado durante a operação. Ele possui registros anteriores por tráfico de drogas e tentativa de roubo.
A Polícia Civil continua as investigações e buscas para localizá-lo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.