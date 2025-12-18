O clima de Natal tomou conta da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca. A instituição celebrou a tradicional chegada do Papai Noel, um evento marcado por confraternização e muita emoção, proporcionando momentos especiais para crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos.

A iniciativa foi fruto de uma parceria consolidada com voluntários e envolveu uma força-tarefa dos setores de Esportes, Artes, Educação Física e Marketing da entidade.

Parceria de longa data

A visita do "Bom Velhinho" foi viabilizada pelo contato com parceiros antigos da casa. Pelo terceiro ano consecutivo, Tio Ilton Ferreira e seu filho, Tio Fernando (da Superliga Personagens), assumiram voluntariamente a missão de dar vida aos personagens natalinos.