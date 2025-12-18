O clima de Natal tomou conta da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca. A instituição celebrou a tradicional chegada do Papai Noel, um evento marcado por confraternização e muita emoção, proporcionando momentos especiais para crianças, adolescentes, jovens e adultos atendidos.
A iniciativa foi fruto de uma parceria consolidada com voluntários e envolveu uma força-tarefa dos setores de Esportes, Artes, Educação Física e Marketing da entidade.
Parceria de longa data
A visita do "Bom Velhinho" foi viabilizada pelo contato com parceiros antigos da casa. Pelo terceiro ano consecutivo, Tio Ilton Ferreira e seu filho, Tio Fernando (da Superliga Personagens), assumiram voluntariamente a missão de dar vida aos personagens natalinos.
Para Ilton, a experiência é uma via de mão dupla. "Fazer parte da família Apae de Franca e participar deste momento como Papai Noel voluntário é gratificante. As crianças nos recebem com tanto entusiasmo e amor e, na realidade, são elas que nos contagiam", afirmou o voluntário.
Impacto emocional
Segundo a professora Ligia Ferreira Benate Gonçalves, a ação vai muito além do simbolismo da data, impactando diretamente o desenvolvimento emocional dos atendidos. "A gente percebe o quanto essa fantasia é importante para o desenvolvimento do próprio sentimento, para resgatar essa alegria, essa criança que vive dentro de todos nós", explicou.
Ela destacou ainda a expectativa gerada pelo evento. "Eles ficam na expectativa desse dia, de tirar foto, de ver, de abraçar".
Campanha solidária
A chegada do Papai Noel integra a Campanha de Natal da Apae, organizada pelo setor de Telemarketing. O objetivo da mobilização é arrecadar recursos para promover um almoço festivo com pratos típicos e distribuir cerca de 300 cestas solidárias para as famílias dos atendidos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
