As escolas no Estado de São Paulo deverão passar a ter mais segurança, isso porque a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou, na terça-feira, 16, um projeto de lei que propõe o estabelecimento de perímetro de proteção escolar no entorno das unidades da rede de ensino do Estado, inclusive as de Franca.

O projeto de lei 489, de 2019, tem autoria da deputada estadual Delegada Graciela (PL), e busca reforçar a proteção dos alunos, professores e servidores, com a garantia de um ambiente escolar mais seguro e adequado ao processo de aprendizagem.

Medidas específicas de segurança deverão ser estabelecidas em áreas próximas às unidades escolares, como combate à venda de produtos ilícitos, proliferação de atividades ou comércio irregular e outros tipos de ameaças, focando na prevenção da criminalidade, no combate a situações de risco e na preservação de integridade física e psicológica da comunidade escolar.