A jovem skatista francana Mariah Reis foi um dos grandes destaques da Seletiva Brasileira Sub-16 de Skate Street, encerrada no último domingo, 14, em Curitiba (PR). Estreante na categoria iniciante, a atleta superou expectativas e conquistou a quarta colocação geral, resultado que colocou Franca em evidência no cenário nacional da modalidade.

A trajetória de Mariah ao longo do fim de semana foi marcada por evolução e superação. Na sexta-feira, ela iniciou a competição enfrentando 38 atletas, consideradas as melhores do país na categoria. Na primeira fase eliminatória, garantiu vaga ao avançar na 13ª posição.

No sábado, a francana mostrou crescimento técnico e consistência. Durante as semifinais, subiu na classificação e assegurou presença na decisão ao terminar a etapa na 8ª colocação.