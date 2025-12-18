A jovem skatista francana Mariah Reis foi um dos grandes destaques da Seletiva Brasileira Sub-16 de Skate Street, encerrada no último domingo, 14, em Curitiba (PR). Estreante na categoria iniciante, a atleta superou expectativas e conquistou a quarta colocação geral, resultado que colocou Franca em evidência no cenário nacional da modalidade.
A trajetória de Mariah ao longo do fim de semana foi marcada por evolução e superação. Na sexta-feira, ela iniciou a competição enfrentando 38 atletas, consideradas as melhores do país na categoria. Na primeira fase eliminatória, garantiu vaga ao avançar na 13ª posição.
No sábado, a francana mostrou crescimento técnico e consistência. Durante as semifinais, subiu na classificação e assegurou presença na decisão ao terminar a etapa na 8ª colocação.
O melhor desempenho veio no domingo, dia das finais. Com uma linha segura e bem executada, Mariah manteve regularidade nas manobras e fechou a competição entre as quatro melhores, alcançando o top 4 da seletiva nacional.
Para o treinador Kleber Silva, o resultado confirma o potencial da atleta logo em sua estreia. “Fizemos uma boa apresentação e conquistamos o brilhante 4º lugar. Isso nos mostra que estamos no caminho certo”, avaliou.
Com o desempenho, Mariah Reis se consolida como uma das promessas do skate street francano e nacional na base.
