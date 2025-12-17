A manhã desta quarta-feira, 17, foi marcada por emoção e reivindicações políticas durante a inauguração do novo Centro-Dia "Sulia do Nascimento", no bairro São José, em Franca. A cerimônia, realizada sob uma leve garoa, oficializou a abertura da décima unidade deste tipo na cidade - a nona entregue pela atual administração -, consolidando Franca como referência no acolhimento a idosos e pessoas com deficiência.

O novo equipamento público, situado na rua Professora Amália Pimentel, 2.638, na região Centro-Sul, tem capacidade para atender 30 pessoas por período. A gestão ficará a cargo da Fundação Espírita Judas Iscariotes, selecionada via Chamamento Público.

Rotina e acolhimento humanizado

O Centro-Dia funciona como uma extensão do lar, oferecendo suporte integral durante o dia para que os familiares possam trabalhar. Os idosos recebem alimentação balanceada (café da manhã, almoço e lanche), participam de atividades de lazer e contam com cuidados de higiene e saúde, retornando para suas casas ao final do dia.