A manhã desta quarta-feira, 17, foi marcada por emoção e reivindicações políticas durante a inauguração do novo Centro-Dia "Sulia do Nascimento", no bairro São José, em Franca. A cerimônia, realizada sob uma leve garoa, oficializou a abertura da décima unidade deste tipo na cidade - a nona entregue pela atual administração -, consolidando Franca como referência no acolhimento a idosos e pessoas com deficiência.
O novo equipamento público, situado na rua Professora Amália Pimentel, 2.638, na região Centro-Sul, tem capacidade para atender 30 pessoas por período. A gestão ficará a cargo da Fundação Espírita Judas Iscariotes, selecionada via Chamamento Público.
Rotina e acolhimento humanizado
O Centro-Dia funciona como uma extensão do lar, oferecendo suporte integral durante o dia para que os familiares possam trabalhar. Os idosos recebem alimentação balanceada (café da manhã, almoço e lanche), participam de atividades de lazer e contam com cuidados de higiene e saúde, retornando para suas casas ao final do dia.
Para garantir esse suporte, a unidade dispõe de uma equipe multidisciplinar completa, composta por assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, cuidadores, cozinheiros e equipe de apoio.
'Vai ficar todo mundo gordinho?'
O momento mais espontâneo da inauguração coube a Juarez Rodrigues, um dos idosos atendidos. Quebrando o protocolo com bom humor, ele pegou o microfone para atestar a qualidade do serviço, arrancando risos e aplausos dos presentes.
"Não tem lugar nenhum em Franca, ou em outra cidade, igual aqui. Nós somos bem tratados, comida à vontade... A gente tem as meninas que cuidam, são quatro meninas aqui que dão banho nas pessoas mais idosas, com carinho", relatou Juarez. Ele ainda brincou sobre a fartura da alimentação. "Vai ficar todo mundo gordinho? Todo mundo gordinho não, porque é balanceado, né?".
Outro atendido, José Siqueira Cruz, emocionou o público ao recitar uma poesia.
Contexto político: recursos próprios e ausência de deputados
Representando o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), a primeira-dama e presidente do Fussol (Fundo Social de Solidariedade), Cynthia Milhim Ferreira, fez um discurso contundente sobre a gestão orçamentária. Ela justificou a ausência do prefeito, explicando que Alexandre estava em Brasília em reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), para tratar de interesses da indústria calçadista e da carga tributária ("Tarifaço").
Cynthia enfatizou que a manutenção dos serviços de assistência social em Franca é feita, majoritariamente, com recursos municipais, criticando a falta de repasses federais e estaduais robustos e a ausência de um deputado federal da cidade há 11 anos.
"Uberaba (MG), que é do nosso tamanho, tem três vezes mais dinheiro que nós. Maringá (PR) deve ter dez vezes mais. E nós, com pouco dinheiro, chegamos aos índices de segunda melhor cidade para se viver. Imagine se tivéssemos esse volume de recursos?", comparou a primeira-dama.
Clóves Plácido Barbosa, presidente da Fundação Judas Iscariotes, reforçou o coro sobre a dificuldade de captação de recursos, mas salientou a importância do Centro-Dia para a saúde mental e dignidade dos idosos.
Homenagem a Sulia do Nascimento
A unidade carrega o nome de Sulia do Nascimento, assistente social falecida neste ano, que deixou um legado de dedicação ao serviço público. Sulia atuou nos Cras Norte e Sul de Franca, além de ter trabalhado em Pedregulho e Ribeirão Corrente, e foi uma das fundadoras do Grupo de Estudos Geccats.
A família da homenageada esteve presente em peso, incluindo seu marido Cláudio, o filho Caio, a mãe Adelaide e a irmã Gislene, recebendo o carinho das autoridades e dos antigos colegas de profissão.
Com a nova inauguração, Franca passa a atender 420 idosos e pessoas com deficiência em sua rede de Centros-Dia, espalhados por bairros como Jardim Francano, Vila Aparecida, São Luiz, Vila Pandolfo, Jardim Luiza, Jardim Redentor e Aeroporto I.
