Os irmãos que morreram após o carro em que estavam ser esmagado por um caminhão, na terça-feira, 16, próximo a Monte Azul Paulista, a cerca de 160 km de Franca, foram velados e sepultados juntos nesta quarta-feira, 17. O acidente causou grande comoção em Viradouro, a 120 km de Franca, cidade onde as vítimas moravam e que decretou luto oficial de três dias.
As vítimas são Rafael Marques de Souza, 34 anos, Maximiliano Marques de Souza, 29, e Rian Marques de Souza, 24. O velório dos três irmãos começou à meia-noite no Velório Municipal de Terra Roxa. O sepultamento ocorreu às 9h, no cemitério da mesma cidade.
Já o velório do colega de trabalho deles, Roberto Lima da Silva, de 73 anos, aconteceu separadamente, no Velório Municipal de Viradouro. O enterro também foi realizado às 9h, no Cemitério Municipal da cidade.
O acidente
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, as vítimas seguiam para o trabalho quando um caminhão carregado com feijão tombou em cima do carro em que estavam, na rodovia Armando de Sales Oliveira, próximo ao distrito de Marcondésia.
Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Barretos. Os dois ocupantes do caminhão, que seguia de São José do Rio Preto para Bebedouro, não ficaram feridos, mas o motorista entrou em estado de choque.
Ainda de acordo com a polícia, o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de bebida alcoólica.
Os irmãos e o idoso moravam em Viradouro, cidade com cerca de 17 mil habitantes. Eles trabalhavam para uma fábrica de sucos de laranja, entre Olímpia e Monte Azul Paulista, e faziam o trajeto diariamente de carro.
Diante da tragédia, a Prefeitura de Viradouro decretou luto oficial de três dias.
As causas do acidente ainda serão apuradas pela perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Em nota, a Transportadora Pedretti & Pedretti, responsável pelo caminhão, lamentou o ocorrido, prestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que está colaborando com as autoridades. A empresa também afirmou que o motorista segue em estado de choque e está recebendo acompanhamento, e que as conclusões sobre o acidente dependem do laudo oficial.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.