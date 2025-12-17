Os irmãos que morreram após o carro em que estavam ser esmagado por um caminhão, na terça-feira, 16, próximo a Monte Azul Paulista, a cerca de 160 km de Franca, foram velados e sepultados juntos nesta quarta-feira, 17. O acidente causou grande comoção em Viradouro, a 120 km de Franca, cidade onde as vítimas moravam e que decretou luto oficial de três dias.

As vítimas são Rafael Marques de Souza, 34 anos, Maximiliano Marques de Souza, 29, e Rian Marques de Souza, 24. O velório dos três irmãos começou à meia-noite no Velório Municipal de Terra Roxa. O sepultamento ocorreu às 9h, no cemitério da mesma cidade.

Já o velório do colega de trabalho deles, Roberto Lima da Silva, de 73 anos, aconteceu separadamente, no Velório Municipal de Viradouro. O enterro também foi realizado às 9h, no Cemitério Municipal da cidade.

O acidente