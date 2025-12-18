A cidade de Rifaina prepara uma programação musical especial para celebrar seus 77 anos de emancipação política, com três dias de shows que prometem movimentar o município nesta semana, entre sexta-feira, 19, e domingo, 21. As apresentações reúnem artistas de destaque nacional e regional, contemplando diferentes estilos musicais.
A abertura das comemorações acontece na sexta-feira, 19, com show da dupla Humberto e Ronaldo, conhecida por sucessos no sertanejo universitário. A apresentação está marcada para as 21h30.
No sábado, 20, a festa continua a partir das 21h30, com o grupo ReiSan, seguido pelo set do DJ Octtuz, com ritmos atuais e música eletrônica.
O encerramento da programação será no domingo, 21, com show do Grupo Kizilla, marcado para as 15h30.
As apresentações acontecem na orla da prainha artificial de Rifaina.
As atrações fazem parte do calendário oficial de aniversário do município, que tradicionalmente reúne moradores e turistas. Os shows foram contratados com recursos próprios.,
