A cidade de Rifaina prepara uma programação musical especial para celebrar seus 77 anos de emancipação política, com três dias de shows que prometem movimentar o município nesta semana, entre sexta-feira, 19, e domingo, 21. As apresentações reúnem artistas de destaque nacional e regional, contemplando diferentes estilos musicais.

A abertura das comemorações acontece na sexta-feira, 19, com show da dupla Humberto e Ronaldo, conhecida por sucessos no sertanejo universitário. A apresentação está marcada para as 21h30.

No sábado, 20, a festa continua a partir das 21h30, com o grupo ReiSan, seguido pelo set do DJ Octtuz, com ritmos atuais e música eletrônica.