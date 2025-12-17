O Boticário iniciou uma campanha para o Natal, válida até o dia 24 de dezembro de 2025, em todas as lojas franqueadas do Grupo Atram, incluindo as de Franca.

A ação permite que consumidores parcelem suas compras em até 12 vezes, sem limite mínimo de compra. A condição especial vale para o período que antecede o Natal, quando aumenta a procura por presentes.

Personagens presentes no Natal Iluminado O Boticário

A proposta da campanha é ampliar as opções de pagamento e facilitar o acesso aos produtos durante o fim de ano, considerado um dos momentos de maior movimento do varejo.

“O Natal é um momento de realizar sonhos, e nós do Boticário, ficamos muito felizes em poder facilitar isso para nossos clientes. Pensamos em cada detalhe para tornar esse momento especial, por isso preparamos a promoção de Natal em 12 vezes sem juros, para que todos possam presentear com tranquilidade e alegria. Esperamos você em nossas lojas para viver esse Natal com a gente”, disse Jayme Barbosa, presidente do Grupo Atram e franqueado O Boticário.

A condição de parcelamento está disponível em todas as unidades do O Boticário e segue válida até a véspera de Natal.

Serviço

Campanha de Natal do Boticário

Data: até dia 24/12/2025

Condições: parcelamento em até 12x sem limite mínimo de compra

Local: todas as unidades O Boticário franqueadas do Grupo Atram

Fachada luminosa O Boticário