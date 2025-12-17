A Justiça determinou a prisão preventiva de 42 investigados suspeitos de integrar a organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em Franca e na região, após acolher pedido do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), no âmbito da Operação Prisma, deflagrada no mês passado com apoio da Polícia Militar, contra a atuação da facção na região. A decisão é da 3ª Vara Criminal e foi assinada no dia 11 de dezembro.

Inicialmente, a prisão era temporária, de 30 dias. Agora, convertida em preventiva, não tem prazo de duração.

De acordo com a decisão do juiz Orlando Brossi Júnior, as investigações tiveram início após a prisão de Henrique Alves Balbino, em janeiro deste ano, por tráfico de drogas. A análise do celular do investigado revelou sua atuação ativa na chamada “disciplina do comando” da facção na Região 016 (Franca e cidades vizinhas), com participação em julgamentos internos, aplicação de sanções e até discussões sobre “decretos”, termo usado para execuções.