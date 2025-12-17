Seis dias se passaram e as autoridades do Estado de São Paulo ainda não localizaram Maiky Entonny Venancio França, de 35 anos, morador de Franca, que fugiu de um presídio em Caraguatatuba, na quinta-feira, dia 11. Maiky é acusado de ser o autor da morte de Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, ocorrida em 2023, às margens do rio Grande, em Sacramento (MG).
O fugitivo saiu das dependências da cadeia por uma portinhola utilizada para a passagem de produtos. Foi por essa brecha que ele conseguiu passar o corpo. Antes da fuga, ele conseguiu trocar de roupa e, desde então, não foi mais visto. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança.
O CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, de onde Maiky fugiu, fica em uma área afastada da cidade, no bairro Porto Novo. A unidade tem capacidade para 751 detentos, mas atualmente abriga 1.242 presos.
Na semana passada, a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informou que a Polícia Penal havia instaurado um procedimento para apurar as responsabilidades e as circunstâncias da fuga de um detento, ocorrida por volta das 6h do dia 11, no CDP de Caraguatatuba.
Segundo a pasta, o custodiado, que trabalhava no preparo de refeições, acessou indevidamente a área externa da unidade e fugiu. A Polícia Militar foi informada imediatamente, e policiais penais realizaram rondas no entorno do estabelecimento para tentar recapturar o foragido.
Com a fuga de Maiky, o chefe de departamento do local foi exonerado, e um novo gestor assumiu o CDP.
Nesta quarta-feira, 17, em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que caso é investigado pela Delegacia de Caraguatatuba. "Seis agentes que trabalham no local foram devidamente ouvidos e imagens de câmeras de segurança analisadas. Diligências complementares são realizadas para o total esclarecimento do caso", diz trecho da nota.
Leia mais:
Francano que matou homem em rancho foge da cadeia no litoral
Mãe sobre assassino do filho: ‘Vou colocá-lo de novo na cadeia
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.