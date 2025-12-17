Seis dias se passaram e as autoridades do Estado de São Paulo ainda não localizaram Maiky Entonny Venancio França, de 35 anos, morador de Franca, que fugiu de um presídio em Caraguatatuba, na quinta-feira, dia 11. Maiky é acusado de ser o autor da morte de Alisson Wagner Nascimento, de 29 anos, ocorrida em 2023, às margens do rio Grande, em Sacramento (MG).

O fugitivo saiu das dependências da cadeia por uma portinhola utilizada para a passagem de produtos. Foi por essa brecha que ele conseguiu passar o corpo. Antes da fuga, ele conseguiu trocar de roupa e, desde então, não foi mais visto. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança.

O CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caraguatatuba, de onde Maiky fugiu, fica em uma área afastada da cidade, no bairro Porto Novo. A unidade tem capacidade para 751 detentos, mas atualmente abriga 1.242 presos.