Uma cena registrada na manhã dessa terça-feira, 16, causou indignação em uma moradora de Franca. A imagem mostra uma criança sendo transportada na garupa de uma motocicleta, sem capacete e sem qualquer tipo de proteção, na avenida Francisco Ermando Pulicano, no bairro João Liporoni.

Segundo a testemunha, que preferiu não se identificar, o flagrante aconteceu por volta das 11h. Ela seguia pela avenida quando percebeu uma mulher conduzindo uma Honda Biz 125 KS, de cor prata, com a criança na garupa. O que mais chamou a atenção foi a total falta de segurança.

“A criança estava sem capacete, sem nenhuma proteção, carregando uma mochila que pendia para o lado. Ela parecia quase cair da moto. É um absurdo”, relatou a moradora.