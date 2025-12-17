Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca prenderam em flagrante, na terça-feira, 16, um homem que estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial em uma residência localizada na rua Fortaleza, na Vila Aparecida.

De acordo com o boletim de ocorrência, os investigadores Sérgio e Paulo Rodrigues foram até o endereço para dar cumprimento à ordem de prisão. No momento da abordagem, o suspeito ofereceu resistência à ação policial, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Durante a ocorrência, os policiais constataram que, além de estar foragido, o homem praticava outros crimes. No imóvel, foram encontrados entorpecentes, caracterizando tráfico de drogas, uma arma de fogo de uso permitido sem registro, configurando posse irregular, além de indícios de crime ambiental - em sua casa havia diversos pássaros em gaiolas.