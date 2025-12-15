15 de dezembro de 2025
LUTO

Jovem da região de 28 anos morre após cirurgia de silicone

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Lana David de Carvalho, de 28 anos
Lana David de Carvalho, de 28 anos

Lana David de Carvalho, de 28 anos, moradora de Pedregulho, na região de Franca, morreu nesse domingo, 14, em Sorocaba, após sofrer complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico para colocação de próteses de silicone nos seios.

Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de luto e homenagens ainda no domingo, lamentando a morte da jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lana sofreu uma parada cardiorrespiratória e, na sequência, teve falência de órgãos. O procedimento foi realizado no Hospital Evangélico de Sorocaba.

Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse que o caso foi registrado como morte natural. "Uma mulher de 28 anos morreu (no domingo, 14) após um procedimento estético realizado na sexta-feira (12), em um hospital na Rua Imperatriz Leopoldina, em Sorocaba. Segundo o boletim de ocorrência, durante o pós-operatório a vítima sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O Serviço de Verificação ao Óbito foi acionado e o caso foi registrado como morte natural no Plantão Policial de Sorocaba."

Despedida

Formada em Engenharia Civil, Lana praticava o esporte Ranch Sorting e era presença constante em festas e eventos de rodeio da região.

O velório da jovem será nesta terça-feira, 15, das 8h às 14h em Pedregulho. O sepultamento ocorre às 14h - também na cidade.

