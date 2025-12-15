Lana David de Carvalho, de 28 anos, moradora de Pedregulho, na região de Franca, morreu nesse domingo, 14, em Sorocaba, após sofrer complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico para colocação de próteses de silicone nos seios.

Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram mensagens de luto e homenagens ainda no domingo, lamentando a morte da jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, Lana sofreu uma parada cardiorrespiratória e, na sequência, teve falência de órgãos. O procedimento foi realizado no Hospital Evangélico de Sorocaba.