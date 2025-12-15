David Fernandes Xavier, de 34 anos, médico de Cássia (MG), a 60 km de Franca, foi encontrado morto neste domingo, 14, em seu apartamento na cidade de Guapé (MG), onde exercia a profissão.

A Polícia Militar foi acionada nas proximidades do Clube Ypê, e quando chegou no local, o médico já estava morto.

Natural de Cássia, Dr. David já trabalhou nas cidades de Restinga e Ribeirão Preto. Segundo o apurado, ele havia se mudado recentemente para Guapé, onde atuava em um posto de saúde do município.