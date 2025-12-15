David Fernandes Xavier, de 34 anos, médico de Cássia (MG), a 60 km de Franca, foi encontrado morto neste domingo, 14, em seu apartamento na cidade de Guapé (MG), onde exercia a profissão.
A Polícia Militar foi acionada nas proximidades do Clube Ypê, e quando chegou no local, o médico já estava morto.
Natural de Cássia, Dr. David já trabalhou nas cidades de Restinga e Ribeirão Preto. Segundo o apurado, ele havia se mudado recentemente para Guapé, onde atuava em um posto de saúde do município.
O corpo do médico será velado nesta segunda-feira, 15, em Cássia, a partir das 13h. O sepultamento ocore às 17h, no cemitério da cidade.
As circunstâncias da morte ainda serão apuradas. O corpo do médico não apresentava sinais de violência.
Prefeitura e pacientes lamentam a morte
Nas redes sociais, a Prefeitura de Guapé (MG), lamentou a morte do médico:
"É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Guapé comunica o falecimento de Dr. David Fernandes Xavier (34 anos), ocorrido em 14 de dezembro de 2025. Dr. David atuou por alguns meses no município de Guapé como médico, período em que conquistou a todos com seu carisma, dedicação e atenção aos pacientes. Seu profissionalismo e humanidade deixarão lembranças marcantes entre colegas e a comunidade. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, desejando força, conforto e consolo a todos".
"Muito triste! Uma pessoa super alto astral! Um médico humano! Tinha um carinho enorme com cada paciente. Presenciei o cuidado dele com minha mãezinha nas poucas vezes que fomos atendidas. Deus e seus desígnios. Nossos profundos sentimentos à toda família enlutada", publicou Sayonara Lemos Martins.
"Que triste uma pessoa excelente, humilde, gente boa. Não dá pra acreditar, amigo, que você se foi", escreveu Marina Fernanda Cintra nas redes sociais.
