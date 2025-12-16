17 de dezembro de 2025
LUTO

Jovem que bateu em muro morre após 19 dias internado em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Samu durante o atendimento; vítima Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos
Samu durante o atendimento; vítima Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos

O jovem Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 16, após 19 dias internado em estado grave na Santa Casa de Franca. Leandro havia se envolvido em um grave acidente de moto na noite do dia 27 de novembro, no Distrito Industrial, na região Oeste da cidade.

Leandro pilotava uma motocicleta quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender à ocorrência.

O jovem foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado desde o dia do acidente. Durante o período de internação, familiares e amigos chegaram a realizar correntes de oração em frente ao hospital, além de mobilizações nas redes sociais em busca de uma vaga em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

A morte foi confirmada por meio de uma nota divulgada nas redes sociais nesta terça-feira. No comunicado, familiares e pessoas próximas lamentaram a perda e prestaram homenagens ao jovem, destacando a paixão dele pela vida, pelos amigos, pela família e pelas motocicletas.

O caso foi registrado e segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente. Os horários de velório e sepultamento não foram informados.

