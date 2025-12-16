O jovem Leandro Mendes de Oliveira, de 20 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 16, após 19 dias internado em estado grave na Santa Casa de Franca. Leandro havia se envolvido em um grave acidente de moto na noite do dia 27 de novembro, no Distrito Industrial, na região Oeste da cidade.

Leandro pilotava uma motocicleta quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle da direção e bateu contra um muro. A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para atender à ocorrência.

O jovem foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado desde o dia do acidente. Durante o período de internação, familiares e amigos chegaram a realizar correntes de oração em frente ao hospital, além de mobilizações nas redes sociais em busca de uma vaga em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).