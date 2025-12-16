Um servente de pedreiro de 58 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira, 16, na avenida Ismael Alonso y Alonso, no Jardim Bueno, em Franca.
Segundo o motorista do carro envolvido, ele seguia pela avenida no sentido bairro–Centro quando foi surpreendido pelo motociclista, que avançou o sinal de parada obrigatória no cruzamento com a avenida Alagoas.
O motorista do carro não conseguiu desviar e bateu na lateral do veículo. Com a violência do impacto, o servente quebrou a perna. A lateral do carro ficou danificada com a batida. No carro, ninguém ficou ferido.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, consciente, até a Santa Casa de Franca. Uma equipe da Polícia Militar foi chamada para registrar a ocorrência.
O local do acidente, que é um cruzamento que liga a região do Jardim Paulista aos bairros da Zona Sul, como os jardins Noêmia e Piratininga, entre outros, é palco constante de acidentes de trânsito.
