A Unimed Franca conquistou o primeiro lugar no Prêmio Justiça & Saúde, concedido pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com um projeto voltado à mediação de conflitos e à redução da judicialização na saúde suplementar. A premiação foi entregue em novembro deste ano, durante o Fórum Nacional Justiça e Saúde.
O reconhecimento ocorreu em um cenário de crescimento das ações judiciais no setor. Dados do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) apontam que o Brasil registrou cerca de 298,7 mil novos processos relacionados à saúde suplementar em 2024, aumento de 112% em relação a 2020.
Criado em 2021, o projeto "Saúde em Comum Acordo" teve início com a formação de uma Comissão Técnica Multidisciplinar, responsável por analisar demandas com alto potencial de judicialização. A proposta prioriza o diálogo direto com beneficiários e médicos, buscando soluções consensuais antes do acionamento do Judiciário.
“A mediação transforma desafios jurídicos em oportunidades de diálogo. Nosso foco é garantir que beneficiários, médicos e equipe interna encontrem soluções justas e humanas, sem depender exclusivamente do Judiciário”, disse o diretor-superintendente Daniel Haber.
Em 2023, a Unimed Franca passou a integrar o programa "Conciliando com a Saúde", do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), ampliando a articulação institucional da iniciativa. A partir desse avanço, o projeto foi incorporado como política interna da cooperativa, com a criação do Núcleo de Soluções Consensuais e a aprovação de uma Política Interna de Solução de Conflitos pelo Conselho de Administração.
A cooperativa também promoveu capacitações voltadas às equipes do setor jurídico e do provimento em saúde, com apoio técnico de especialista em mediação, além de ações de aproximação com o Judiciário local.
Entre 2024 e 2025, dois Simpósios de Mediação na Saúde Suplementar foram realizados em parceria com a FDF (Faculdade de Direito de Franca), reunindo magistrados, promotores, advogados e representantes do setor público. A diretoria da Unimed Franca também promoveu encontros institucionais com juízes do Fórum de Franca, com apoio do Cejusc (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) da comarca.
Segundo a cooperativa, o projeto contribuiu para a redução do número de processos judiciais no primeiro semestre de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, reforçando a mediação como estratégia de prevenção de litígios.
“O êxito do projeto é resultado do comprometimento coletivo de colaboradores, médicos cooperados e credenciados, e da confiança depositada pelos beneficiários”, afirmou o diretor-presidente Marco Antônio Benedetti Filho.
