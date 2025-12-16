A Unimed Franca conquistou o primeiro lugar no Prêmio Justiça & Saúde, concedido pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com um projeto voltado à mediação de conflitos e à redução da judicialização na saúde suplementar. A premiação foi entregue em novembro deste ano, durante o Fórum Nacional Justiça e Saúde.

O reconhecimento ocorreu em um cenário de crescimento das ações judiciais no setor. Dados do IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar) apontam que o Brasil registrou cerca de 298,7 mil novos processos relacionados à saúde suplementar em 2024, aumento de 112% em relação a 2020.

Criado em 2021, o projeto "Saúde em Comum Acordo" teve início com a formação de uma Comissão Técnica Multidisciplinar, responsável por analisar demandas com alto potencial de judicialização. A proposta prioriza o diálogo direto com beneficiários e médicos, buscando soluções consensuais antes do acionamento do Judiciário.