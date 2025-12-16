O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Calçados de Franca está em período eleitoral até a próxima quinta-feira, 18, quando será definida a nova diretoria para o mandato de 2026 a 2031. A entidade convoca todos os trabalhadores filiados a participarem da votação.

A eleição ocorre com chapa única. Com isso, a atual diretoria, que cumpre o mandato de 2020 a 2025, será mantida, com a inclusão de novos integrantes em sua composição. Confira abaixo os componentes da chapa:

Presidente : Wellington Paulo de Oliveira

: Wellington Paulo de Oliveira Tesoureiro : Everson Luis Macedo.

: Everson Luis Macedo. Secretaria Geral : Jesiel dos Reis Rodrigues.

: Jesiel dos Reis Rodrigues. Suplentes de Diretoria Executiva : Eder Silvio de Lira, Maicon Douglas Pereira, Ezequiel Evangelista, Lucas de Sousa Santos Lourenço, Mauro Cesar Finotti, Sérgio Donizetti da Silva e Eduardo Gimenes.

: Eder Silvio de Lira, Maicon Douglas Pereira, Ezequiel Evangelista, Lucas de Sousa Santos Lourenço, Mauro Cesar Finotti, Sérgio Donizetti da Silva e Eduardo Gimenes. Conselho Fiscal : Fabiano Alves da Silva, Devair da Rocha Ferreira e Pablo Lopes.

: Fabiano Alves da Silva, Devair da Rocha Ferreira e Pablo Lopes. Conselho Fiscal (suplentes): Sebastião Ronaldo de Oliveira, Lauzerico José de Oliveira e Wagner Degrande Teles.

Avaliação

O presidente Wellington Paulo de Oliveira avaliou o atual mandato como positivo. "A gente, diferente dos outros sindicatos, não barganhou, não negociou direitos que já tínhamos para poder fechar nossos acordos. Sempre mantivemos nossas cláusulas sociais, sem abrir mão de nenhuma delas."