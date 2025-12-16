O técnico Helinho Garcia avaliou como "bem equilibrada" a participação do Sesi Franca Basquete na primeira janela da BCLA (Basketball Champions League Americas). A equipe terminou com 50% de aproveitamento, somando uma vitória e uma derrota no Chile, e agora volta as atenções para a sequência do NBB (Novo Basquete Brasil).
A equipe francana perdeu para o Instituto de Córdoba, da Argentina, e ganhou da Universidad de Concepción, do Chile.
De volta ao Brasil, Helinho destacou, nesta terça-feira, 16, o equilíbrio entre todos os grupos da competição internacional. "Além de conhecermos as equipes que nós iríamos enfrentar pela primeira vez, nós tivemos, ao longo dessa janela, momentos muito bons, momentos em que a gente caiu um pouco, então são coisas que a gente vai precisar corrigir para que a gente possa manter uma consistência maior ao longo dos jogos da BCLA”.
NBB
O treinador ressaltou que a equipe já virou a chave e agora foca na sequência do NBB. Pela competição nacional, o próximo compromisso será contra o Pato Basquete, nesta quinta-feira, 18, às 19h30, em Pato Branco, no Paraná.
A prioridade nesta reta final do primeiro turno é alcançar a melhor colocação possível para a disputa da Copa Super 8.
“Todos os jogos são importantes, agora é foco total na equipe do Pato e a partir daí a gente começa a pensar nos outros adversários, se nós vamos poder jogar dentro de casa com o apoio da nossa torcida, que vai nos empurrar, nos incentivar do começo ao fim dos jogos”.
O Sesi Franca está na 4ª colocação do NBB, com 78,6% de aproveitamento, sendo 14 partidas, 11 vitórias e 3 derrotas. Completam o G4: Flamengo, líder; Minas (2º lugar) e Pinheiros (3º). O próximo adversário do Franca, o Pato Basquete, ocupa a 15ª posição, com 15 jogos, 4 vitórias e 11 derrotas.
