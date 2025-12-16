17 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ATENÇÃO

Rua da CPJ terá mudança de sentido a partir desta quinta-feira

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google Maps
Rua Dr. Marrey Júnior, no bairro São José, em Franca
Rua Dr. Marrey Júnior, no bairro São José, em Franca

A rua Dr. Marrey Júnior, onde funciona a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, terá o sentido de circulação alterado nesta quinta-feira, 18. A mudança foi definida após estudos técnicos da Secretaria Municipal de Segurança e tem como objetivo melhorar o fluxo do trânsito e aumentar a segurança viária na região.

A via, localizada no bairro São José, passará a ter sentido duplo de circulação entre a avenida Alonso y Alonso e a rua Francisco Jorge. Atualmente, esse trecho funciona em sentido único.

A mudança faz parte de um conjunto de readequações no trânsito municipal, planejadas para organizar melhor o fluxo de veículos e reduzir riscos de acidentes.

A orientação é para que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização, que será colocada para informar e auxiliar os condutores.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários