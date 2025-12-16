A rua Dr. Marrey Júnior, onde funciona a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, terá o sentido de circulação alterado nesta quinta-feira, 18. A mudança foi definida após estudos técnicos da Secretaria Municipal de Segurança e tem como objetivo melhorar o fluxo do trânsito e aumentar a segurança viária na região.

A via, localizada no bairro São José, passará a ter sentido duplo de circulação entre a avenida Alonso y Alonso e a rua Francisco Jorge. Atualmente, esse trecho funciona em sentido único.

A mudança faz parte de um conjunto de readequações no trânsito municipal, planejadas para organizar melhor o fluxo de veículos e reduzir riscos de acidentes.