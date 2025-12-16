Ao todo, são oferecidas vagas para diferentes cargos, com exigência de escolaridade que varia do ensino fundamental completo à licenciatura. As jornadas são, em sua maioria, de 44 horas semanais, e os salários chegam a R$ 2.767,86, além de benefícios.

A Instituição Estrela de Davi, OSC (Organização da Sociedade Civil) que atua na área da Educação em Franca , abriu processo seletivo para a contratação de 50 profissionais que trabalharão na educação infantil, por meio de Termos de Colaboração firmados com o município.

Para o cargo de auxiliar de sala, são oferecidas vagas com carga horária de 44 horas semanais. Os candidatos devem ter licenciatura completa em pedagogia e/ou magistério, ou estar cursando pedagogia com, no mínimo, 50% do curso concluído. O salário é de R$ 2.183,47, além de vale-alimentação de R$ 208,79, vale-refeição de R$ 29,06 por dia trabalhado, convênio médico e seguro de vida. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: sete no Polo Clube, seis no Peres Elias, sete no Palermo City, sete no Palmeiras e seis no Tropical.

O cargo de educador de apoio pedagógico também conta com jornada de 44 horas semanais e exige licenciatura em pedagogia e/ou magistério. O salário é de R$ 2.767,86, com os mesmos benefícios oferecidos para a outra função. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: duas no Polo Clube, uma no Peres Elias e duas no Tropical.

Ainda há vagas para professor de inglês, na condição de profissional terceirizado como pessoa jurídica. A carga horária é de 10 horas semanais e é exigida licenciatura em língua inglesa ou letras com habilitação em inglês, ou ainda letras com, no mínimo, 160 horas de estudos em língua inglesa. O valor pago é de R$ 23,12 por hora/aula. As aulas semanais estão distribuídas entre as unidades Peres Elias (duas aulas), Palermo City (três aulas), Palmeiras (três aulas) e Tropical (uma aula).