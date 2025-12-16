A Instituição Estrela de Davi, OSC (Organização da Sociedade Civil) que atua na área da Educação em Franca, abriu processo seletivo para a contratação de 50 profissionais que trabalharão na educação infantil, por meio de Termos de Colaboração firmados com o município.
De acordo com a entidade, a seleção não tem caráter de concurso público, mas seguirá os princípios da impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade.
Ao todo, são oferecidas vagas para diferentes cargos, com exigência de escolaridade que varia do ensino fundamental completo à licenciatura. As jornadas são, em sua maioria, de 44 horas semanais, e os salários chegam a R$ 2.767,86, além de benefícios.
Cargos e vagas
Para o cargo de auxiliar de sala, são oferecidas vagas com carga horária de 44 horas semanais. Os candidatos devem ter licenciatura completa em pedagogia e/ou magistério, ou estar cursando pedagogia com, no mínimo, 50% do curso concluído. O salário é de R$ 2.183,47, além de vale-alimentação de R$ 208,79, vale-refeição de R$ 29,06 por dia trabalhado, convênio médico e seguro de vida. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: sete no Polo Clube, seis no Peres Elias, sete no Palermo City, sete no Palmeiras e seis no Tropical.
O cargo de educador de apoio pedagógico também conta com jornada de 44 horas semanais e exige licenciatura em pedagogia e/ou magistério. O salário é de R$ 2.767,86, com os mesmos benefícios oferecidos para a outra função. As vagas estão distribuídas da seguinte forma: duas no Polo Clube, uma no Peres Elias e duas no Tropical.
Ainda há vagas para professor de inglês, na condição de profissional terceirizado como pessoa jurídica. A carga horária é de 10 horas semanais e é exigida licenciatura em língua inglesa ou letras com habilitação em inglês, ou ainda letras com, no mínimo, 160 horas de estudos em língua inglesa. O valor pago é de R$ 23,12 por hora/aula. As aulas semanais estão distribuídas entre as unidades Peres Elias (duas aulas), Palermo City (três aulas), Palmeiras (três aulas) e Tropical (uma aula).
O edital também prevê vagas para auxiliar de limpeza, com carga horária de 44 horas semanais e exigência de ensino fundamental completo. O salário é de R$ 2.206,89, acrescido de adicional de insalubridade, além dos benefícios. Há uma vaga no Palermo City e uma no Tropical.
Para auxiliar de cozinha e lactarista, também com 44 horas semanais e exigência de ensino fundamental completo, o salário é de R$ 2.206,89, com benefícios. As vagas estão distribuídas entre Polo Clube (uma), Peres Elias (uma), Palermo City (uma), Palmeiras (duas) e Tropical (duas).
Já o cargo de auxiliar administrativo é exclusivo para pessoas com deficiência (PCD). A função exige curso básico de qualificação ou curso técnico, com jornada de 44 horas semanais e salário de R$ 2.623,73, além dos benefícios. As vagas são para as unidades Polo Clube e Palmeiras, com uma vaga em cada.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, com o envio de currículo atualizado com foto, até quinta-feira, 18, para a unidade de interesse. A instituição informa que não serão aceitos currículos entregues pessoalmente, nem aqueles enviados para unidades que não possuam vagas ou que não atendam aos requisitos exigidos.
- Unidade Polo Clube: cciestreladedavi@gmail.com
- Unidade Peres Elias: cciestreladedavi.peres@gmail.com
- Unidade Palermo City: cciestreladedavi.palermo@gmail.com
- Unidade Palmeiras: cciestreladedavi.palmeiras@gmail.com
- Unidade Tropical: cciestreladedavi.tropical@gmail.com
Etapas do processo
A seleção e o agendamento das entrevistas ocorrerão nesta quarta-feira, 17, e quinta-feira. As entrevistas individuais estão previstas para segunda-feira, 22, e os candidatos selecionados serão comunicados via WhatsApp entre os dias 23 e 29 de dezembro.
