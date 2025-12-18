18 de dezembro de 2025
MAGIA DO NATAL

Papai Noel chega a Pedregulho nesta quinta com tour pela cidade

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Wilker Maia/Acif
Chegada do Papai Noel acontecerá a partir das 17h, na Casa da Cultura de Pedregulho
Chegada do Papai Noel acontecerá a partir das 17h, na Casa da Cultura de Pedregulho

A magia do Natal desembarca oficialmente em Pedregulho nesta semana. Em uma parceria entre a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e a Prefeitura, a cidade recebe a chegada do Papai Noel nesta quinta-feira, 18, a partir das 17h.

O ponto de encontro será a Casa da Cultura (Rua Nicolau Peliciari, 65-131). Porém, antes de receber as crianças, o Bom Velhinho fará um tour pelas ruas da cidade acompanhado de um carro de som com canções natalinas, espalhando o clima festivo pelo município. Após o cortejo, ele atenderá o público para fotos e recebimento de cartinhas.

"Convido toda a população de Pedregulho a estar conosco neste momento especial que está sendo preparado com muito amor e carinho", convidou o prefeito Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, o Cacá, destacando que a parceria com a Acif fortalece o comércio local.

Cinema gratuito

Antes da chegada do Papai Noel, a população já pôde curtir a programação do Cine Acif, que ofereceu sessões gratuitas de filmes temáticos na Casa da Cultura.

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, as ações vão além do entretenimento. "Ao levar ações culturais como a chegada do Papai Noel e o Cine Acif, fortalecemos o comércio local, aproximamos as famílias dos espaços públicos e reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento regional", afirmou.

