A magia do Natal desembarca oficialmente em Pedregulho nesta semana. Em uma parceria entre a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e a Prefeitura, a cidade recebe a chegada do Papai Noel nesta quinta-feira, 18, a partir das 17h.

O ponto de encontro será a Casa da Cultura (Rua Nicolau Peliciari, 65-131). Porém, antes de receber as crianças, o Bom Velhinho fará um tour pelas ruas da cidade acompanhado de um carro de som com canções natalinas, espalhando o clima festivo pelo município. Após o cortejo, ele atenderá o público para fotos e recebimento de cartinhas.

"Convido toda a população de Pedregulho a estar conosco neste momento especial que está sendo preparado com muito amor e carinho", convidou o prefeito Carlos Eduardo Barbosa Teixeira, o Cacá, destacando que a parceria com a Acif fortalece o comércio local.

