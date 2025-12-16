A Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Pedregulho flagrou, por meio das câmeras de segurança, um grupo de adolescentes. Entre eles, dois estavam manuseando armas de fogo no centro da cidade. As imagens chamaram a atenção dos operadores, que acionaram imediatamente as equipes em patrulhamento.
Com a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram a pé pelas ruas da região. Durante a tentativa de fuga, um dos adolescentes dispensou uma espingarda, enquanto o outro abandonou uma pistola debaixo de uma árvore.
As armas foram localizadas e apreendidas pela Guarda Municipal. Segundo a corporação, tratava-se de uma carabina de pressão Rossi calibre 5,5, adaptada para calibre .22, e uma pistola Taurus PT 57, calibre 7,65 mm, ambas com potencial ofensivo.
A partir da análise das imagens do sistema de monitoramento, os agentes identificaram o veículo utilizado para dar fuga aos adolescentes. O motorista foi localizado, abordado e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Na delegacia, a autoridade policial de plantão registrou boletim de ocorrência por favorecimento pessoal e direção perigosa. Após prestar depoimento, o condutor foi liberado.
Em relação aos adolescentes, foi lavrado ato infracional por porte ilegal de arma de fogo. As armas permaneceram apreendidas e o veículo utilizado na fuga foi recolhido pela Guarda Civil Municipal.
O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes para as providências legais.
