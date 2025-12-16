A Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal de Pedregulho flagrou, por meio das câmeras de segurança, um grupo de adolescentes. Entre eles, dois estavam manuseando armas de fogo no centro da cidade. As imagens chamaram a atenção dos operadores, que acionaram imediatamente as equipes em patrulhamento.

Com a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram a pé pelas ruas da região. Durante a tentativa de fuga, um dos adolescentes dispensou uma espingarda, enquanto o outro abandonou uma pistola debaixo de uma árvore.

As armas foram localizadas e apreendidas pela Guarda Municipal. Segundo a corporação, tratava-se de uma carabina de pressão Rossi calibre 5,5, adaptada para calibre .22, e uma pistola Taurus PT 57, calibre 7,65 mm, ambas com potencial ofensivo.