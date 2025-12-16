Uma ação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo premiou 90 municípios do estado pela 7ª edição do programa "Município Agro – Ranking Paulista", que ranqueia as cidades com melhor desenvolvimento de políticas públicas para o setor agropecuário. Na região de Franca, há duas cidades no ranking; uma delas premiada.

O programa foi dividido em três grupos, organizados pelo valor de seu PIB (Produto Interno Bruto). A região de Franca contou com Restinga, que ficou na 12ª posição do grupo 3, faturando R$ 70 mil, e com Altinópolis, que ocupou a 31ª colocação no ranking do grupo 2 e, por pouco, ficou de fora dos 30 premiados da categoria.

No total de todas as bonificações, foram reservados R$ 6 milhões em prêmios. Cidades que lideraram seus grupos receberam R$ 200 mil. Os segundos colocados receberam R$ 150 mil, e os terceiros ficaram com R$ 100 mil.