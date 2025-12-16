A Alma Urban, Incorporadora com foco em projetos sustentáveis, apresenta o Canastra Eko Resort, um complexo de seis empreendimentos imobiliários no Rio Grande, represa de Cássia - Delfinópolis, em Minas Gerais. Localizado em frente ao Parque Nacional da Serra da Canastra, o Resort nasce com a proposta de ser um refúgio da vida moderna e da correria das grandes cidades, oferecendo aos visitantes uma pausa das telas e um reencontro com a natureza.

Com um conceito voltado para saúde, bem-estar, qualidade de vida e a família, o complexo é resultado de um minucioso planejamento que prioriza a sustentabilidade em todos os aspectos, desde a integração arquitetônica até o respeito ao meio ambiente local. Após a conclusão, o empreendimento recebera Certificado Internacional de Sustentabilidade, que foi projetado para interagir com a natureza sem agredi-la.

O co-fundador da Alma Group, Eduardo Almeida, ressalta o propósito do projeto. “Estamos no meio de uma região com 5 milhões de habitantes, que precisa de uma válvula de escape. O Canastra Eko Resort é essa oportunidade. O acesso é muito rápido para esse público, em uma hora ou pouco mais, ele já está dentro do condomínio, sem precisar pegar avião ou enfrentar estradas longas”, ressalta.

Almeida reforça a filosofia por trás do design do complexo: “O empreendimento foi todo pensado e repensado na integração do bem-estar do indivíduo com a natureza. É uma interação que não agride, pelo contrário, cuida dela e recebe o que a natureza tem de melhor para nos dar. Queremos que as pessoas se coloquem na agenda e realmente tirem um tempo para desfrutar da vida, da família e de todo esse planeta maravilhoso que temos”.

Mais informações sobre o projeto e a comercialização das unidades estão disponíveis pelas redes sociais do empreendimento ou pelo WhatsApp (16) 99690-7070.