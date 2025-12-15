Um casal de primos que mora em Portugal viveu momentos de terror ao ser sequestrado na madrugada de sábado, 13, em Franca. As vítimas foram rendidas ao saírem de um bar localizado na avenida José da Silva, na Vila Exposição, e acabaram feitas reféns por um grupo de criminosos armados.

Segundo o relato do primo, de 28 anos, três suspeitos abordaram o casal logo após eles deixarem o estabelecimento. Sob ameaças e afirmando estarem armados, os criminosos entraram no veículo das vítimas, uma Range Rover preta. Pouco depois, outros dois indivíduos também embarcaram no carro.

Durante o percurso pela cidade, o casal foi mantido sob constante ameaça. Os sequestradores obrigaram as vítimas a realizarem transferências via Pix e também as forçaram a parar em uma conveniência de posto de combustíveis para comprar bebidas.