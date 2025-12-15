Um casal de primos que mora em Portugal viveu momentos de terror ao ser sequestrado na madrugada de sábado, 13, em Franca. As vítimas foram rendidas ao saírem de um bar localizado na avenida José da Silva, na Vila Exposição, e acabaram feitas reféns por um grupo de criminosos armados.
Segundo o relato do primo, de 28 anos, três suspeitos abordaram o casal logo após eles deixarem o estabelecimento. Sob ameaças e afirmando estarem armados, os criminosos entraram no veículo das vítimas, uma Range Rover preta. Pouco depois, outros dois indivíduos também embarcaram no carro.
Durante o percurso pela cidade, o casal foi mantido sob constante ameaça. Os sequestradores obrigaram as vítimas a realizarem transferências via Pix e também as forçaram a parar em uma conveniência de posto de combustíveis para comprar bebidas.
Após as ações criminosas, os primos foram abandonados em uma área de mata no final da avenida Coelho Neto, nas proximidades da Fazenda Petrópolis. Em seguida, o grupo fugiu levando o veículo.
A situação não terminou de forma ainda pior porque uma das vítimas acionou o botão de emergência (SOS) do sistema de segurança da Range Rover. Com isso, a Polícia Militar conseguiu localizar e recuperar o carro pouco tempo depois. Os criminosos, no entanto, conseguiram fugir.
O prejuízo estimado chega a cerca de R$ 3,8 mil em transferências bancárias, além do roubo de joias, braceletes, uma bolsa de grife Louis Vuitton e dois celulares iPhone que estavam no interior do veículo.
Com base nos comprovantes de Pix, a polícia já conseguiu identificar dois suspeitos. As investigações seguem em andamento para localizar e prender os demais envolvidos no crime.
