PREJUÍZO

Motorista dá ré, destrói moto e foge no São Joaquim

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de Segurança
Momento em que veículo derruba moto dando ré no bairro São Joaquim
Momento em que veículo derruba moto dando ré no bairro São Joaquim

O que era para ser uma noite de celebração terminou em transtorno e prejuízo para um trabalhador em Franca. Na última sexta-feira, 12, após sair da confraternização de sua empresa, um motociclista teve seu veículo destruído em um acidente do tipo "bate e foge", na rua Isabel Iliza de Lima, no bairro São Joaquim, em frente a um estabelecimento comercial.

O dono da moto diz que havia acabado de estacionar e entrado no local para cumprimentar amigos. Foi o tempo exato para o incidente acontecer. Segundo testemunhas, o motorista de um carro - apontado por populares como sendo um Celta preto - engatou a marcha ré, derrubou a motocicleta e, ao acelerar para frente, passou com o pneu sobre o veículo caído, antes de fugir em disparada.

Risco a pedestres

O episódio poderia ter terminado em tragédia. No momento da colisão, havia um casal parado ao lado das motos estacionadas. Com o impacto, a motocicleta cambaleou e quase atingiu as duas pessoas, caindo para o lado da via. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que peças da moto voam devido à força da batida.

Prejuízo extenso

O dono da moto ainda contabiliza os estragos. A colisão foi violenta a ponto de entortar o quadro e o pezinho de descanso, impedindo que a moto fique em pé. Além disso, houve quebra de toda a parte do guidão (velocímetro e lâmpada); roda dianteira entortada; tanque e lateral esquerda ralados; seta esquerda destruída.

A vítima possui imagens do ocorrido, mas ainda não conseguiu identificar a placa do veículo causador. O motociclista busca agora informações que levem ao paradeiro do condutor irresponsável para ser ressarcido pelos danos materiais.

